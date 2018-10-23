В Волгограде начали отапливать дома в трех районах





В течение первых суток начала отопительного сезона потеплело уже в 1522 многоквартирных домах Волгограда, что составляет 30% всего жилого фонда, получающего тепло централизованно. Также теплом обеспечены 349 социальных объектов, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.

Подтопка социальных учреждений по заявкам их руководителей в Волгограде ведется еще с 5 октября. На данный момент теплоноситель подан в 122 больницы и поликлиники, 227 садиков и детских домов, а также в 101 школу.

Одновременно осуществляется подключение к отоплению жилых зданий. Так, в первый день отопительного периода подачу тепла организовали в МКД, расположенные в Кировском, Советском и Ворошиловском районах. Ресурсоснабжающая организация осуществляет подачу теплоносителя до ввода на общедомовые сети, обеспечение работы внутридомовых инженерных сетей – задача обслуживающих жилой фонд организаций. Если к концу недели батареи в квартирах будут оставаться холодными, жителям нужно обращаться в свою УК или ТСЖ. Обслуживающая организация по заявкам собственников должна оперативно провести отладку системы внутри дома.



