Общество

В Волгограде начали отапливать дома в трех районах

Общество 23.10.2018 12:43
1164 1
23.10.2018 12:43


В течение первых суток начала отопительного сезона потеплело уже в 1522 многоквартирных домах Волгограда, что составляет 30% всего жилого фонда, получающего тепло централизованно. Также теплом обеспечены  349 социальных объектов, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. 
Подтопка социальных учреждений  по заявкам их руководителей в Волгограде ведется  еще с 5 октября. На данный момент теплоноситель подан в 122 больницы и поликлиники, 227 садиков и детских домов, а также в 101 школу.
Одновременно осуществляется подключение к отоплению жилых зданий. Так, в первый  день отопительного периода подачу тепла организовали в  МКД, расположенные в Кировском, Советском и Ворошиловском районах. Ресурсоснабжающая организация осуществляет подачу теплоносителя до ввода на общедомовые сети, обеспечение работы внутридомовых инженерных сетей – задача обслуживающих жилой фонд организаций. Если к концу недели батареи в квартирах будут оставаться холодными, жителям нужно обращаться в свою УК или ТСЖ. Обслуживающая организация по заявкам собственников должна оперативно провести отладку системы внутри дома.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Роскомнадзор оценил качество мобильной связи в Волгограде

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Аренда или продажа коммерческих помещений. Тел.600-552
Популярное по теме
«Ясень-пень-2»: на острове Сарпинский в Волгограде вышли на след «черных лесорубов»
07.10.2018 16:59
26684 4
«Мисс Академия-2018»: в Волгограде конкурсантки-курсантки махали шашкой, танцевали канкан и прятали кролика в сумке члена жюри
06.10.2018 21:55
26843 0
Угроза для жизни: в Волгограде власти забыли о жителях 33 аварийных домов (ФОТОШОК)
24.09.2018 16:58
12547 16
Общество
23.10.2018 12:22
Общество 23.10.2018 12:22
3442 16 Обсудить

0
Далее
Общество
23.10.2018 12:15
Общество 23.10.2018 12:15
804 3 Обсудить

0
Далее
Общество
23.10.2018 11:05
Общество 23.10.2018 11:05
774 7 Обсудить

0
Далее
Общество
22.10.2018 15:02
Общество 22.10.2018 15:02
10304 15 Обсудить

0
Далее
Общество
22.10.2018 11:58
Общество 22.10.2018 11:58
1481 7 Обсудить

0
Далее
Общество
22.10.2018 11:26
Общество 22.10.2018 11:26
10821 13 Обсудить

0
Далее
Общество
22.10.2018 11:18
Общество 22.10.2018 11:18
2667 23 Обсудить

0
Далее
Общество
22.10.2018 10:48
Общество 22.10.2018 10:48
4679 13 Обсудить

0
Далее
Общество
22.10.2018 09:57
Общество 22.10.2018 09:57
1236 7 Обсудить

0
Далее
Общество
21.10.2018 11:25
Общество 21.10.2018 11:25
4617 0 Обсудить

0
Далее
Общество
21.10.2018 09:02
Общество 21.10.2018 09:02
4683 0 Обсудить

0
Далее
Общество
20.10.2018 11:20
Общество 20.10.2018 11:20
2374 0 Обсудить

0
Далее
Общество
19.10.2018 19:08
Общество 19.10.2018 19:08
4855 0 Обсудить

0
Далее
Общество
19.10.2018 17:26
Общество 19.10.2018 17:26
4975 4 Обсудить

0
Далее
Общество
19.10.2018 15:57
Общество 19.10.2018 15:57
5988 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:43
Золотые имена: На 100-летие главного поэта Волгограда приедет его семья из МосквыСмотреть фотографии
14:41
Футбольный Волгоград: стартует турнир среди дворовых командСмотреть фотографии
13:50
Российским антимонопольщикам оказали "сказочный" прием на волгоградской турбазеСмотреть фотографии
13:10
Построить карьеру вместе с «ЕвроХимом»: в гости к коллективу приехали студентыСмотреть фотографии
13:09
В Волгоградской области бдительность «подкованной» дамы усыпил телефонный мошенникСмотреть фотографии
12:43
В Волгограде начали отапливать дома в трех районахСмотреть фотографии
12:27
Любовник продлил свидание на съемной квартире в Волгограде за счет имущества хозяйкиСмотреть фотографии
12:22
В Волгограде чиновники послали учителей и родителей на крыши и в подвалыСмотреть фотографии
12:15
Арбитражный суд аннулировал лицензию УК из Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:05
Волгоградца оштрафовали за «побег» в Пермь от армииСмотреть фотографии
10:58
Летчик из Астраханской области погиб при крушении штурмовика в Азовском мореСмотреть фотографии
10:20
Волгоградские единороссы готовятся к кадровым перестановкамСмотреть фотографии
10:18
В Волжском стартовал отопительный сезонСмотреть фотографии
09:46
В Волгограде в автобусе уронили грудного ребенка
09:22
В Волгограде сгорели машины генеральных директоров (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:18
ПАО «Волгоградэнергосбыт»: передаем показания по-новомуСмотреть фотографии
08:13
В Урюпинске Волгоградской области тушат пожар на заводе по производству маслаСмотреть фотографии
20:05
Жителей Волгограда мало волнует вопрос выбора имени для аэропортаCмотреть видео
15:10
Экс-председатель Краснослободской думы Волгоградской области все-таки поедет в колониюСмотреть фотографии
15:02
В Волгоградской области более 14 тысяч человек – «заложники» аварийного жильяСмотреть фотографии
14:10
Волгоградскую область отнесли к регионам со скромной перспективой роста зарплатСмотреть фотографии
13:35
Депутатам рассказали, сколько миллионов получают «фотоохотники» на дорогах Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:33
Семеро благополучных: Студенты колледжа из Волжского задержаны при фасовке наркотиковСмотреть фотографии
11:58
«Концессии водоснабжения» в Волгограде обязали бережно использовать недраСмотреть фотографии
11:45
В Волгограде задержали серийного угонщикаСмотреть фотографии
11:26
Волгоградцев начали обогревать вопреки погодеСмотреть фотографии
11:18
«Физкульт-привет»: Депутат из Волгоградской области восстановился в должности директора школыСмотреть фотографии
11:14
Под Волгоградом пьяный водитель ВАЗа устроил смертельно опасный «боулинг» на федеральной трассеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:12
В Волгограде двое речников пытались украсть с нефтяного танкера 50 тонн топливаСмотреть фотографии
10:48
В парке Дзержинского района Волгограда устанавливают огромные авиаторские часыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 