Любовник продлил свидание на съемной квартире в Волгограде за счет имущества хозяйки





Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже дорогостоящего телевизора. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД России по г. Волгограду, им оказался 25-летний житель Кировского района.

Подозреваемый рассказал, что снял квартиру для совместного отдыха со своей девушкой. Когда алкоголь закончился, мужчина сдал телевизор в скупку и продолжил отдыхать. Однако через три дня они съехали без ведома хозяйки квартиры. Потерпевшая обратилась в дежурную часть отдела полиции по Краснооктябрьскому району.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Мужчина во всём сознался и сейчас ему грозит до 5 лет лишения свободы.



