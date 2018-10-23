Арбитражный суд аннулировал лицензию УК из Волгоградской области





Арбитражный суд Волгоградской области аннулировал лицензию ММУП КХ «Клетское» по заявлению госжилинспекции. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, ММУП КХ "Клетское" в мае 2015 года получило лицензию на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами. Однако со дня выдачи лицензии управляющая организация не приступила к управлению домами и с заявлениями о внесении сведений о домах в реестр лицензий Волгоградской области не обращалась. Между тем, в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ, если управляющая организация в течение шести месяцев не осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами, по решению лицензионной комиссии инспекция обращается в суд с заявлением об аннулировании лицензии, выданной такой управляющей организации.

Лицензионной комиссией Волгоградской области было принято решение об обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии, предоставленной ММУП КХ "Клетское". На основании принятого лицензионной комиссией Волгоградской области решения инспекцией и было подано заявление в суд.

Мечтают о лишении лицензии другой УК - «Комплекс» - и жители домов в Волгограде, которым не посчастливилось оказаться под управлением этой компании. «Комплекс», который уже прозвали «фантомом», не выполняет своих обязательств перед жителями домов, однако регулярно собирает деньги. Офис компании, расположенный в промзоне Ворошиловского района, вечно закрыт, люди не могут вызвать даже сантехника. Кроме того, никто не может найти и руководителя «Комплекса». Тем не менее эта компания продолжает оставаться на рынке УК.



