Волгоградца оштрафовали за «побег» в Пермь от армии





Житель Волгограда заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей за уклонение от призыва. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в Тракторозаводском районном суде Волгограда.

Летом этого года юноша получил повестку под личную подпись с обязательством о явке в отдел военного комиссариата Волгоградской области по Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам. Однако повестку он проигнорировал и вместо этого приобрёл билет в Пермь, где дожидался конца весеннего призыва. Согласно заключению медицинской комиссии, призывнику была присвоена категория годности Б4- годен с незначительными ограничениям. Законных оснований для непрохождения военной службы у юноши не было. Подсудимый свою вину признал полностью. Приговор в законную силу не вступил, обжалуется в апелляционном порядке.



