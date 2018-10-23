Волгоградца оштрафовали за «побег» в Пермь от армии

Общество 23.10.2018 11:05
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23.10.2018 11:05
Житель Волгограда заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей за уклонение от призыва. Об этом сообщили ИА "Высота 102" в Тракторозаводском районном суде Волгограда.
Летом этого года юноша получил повестку под личную подпись с обязательством о явке в отдел военного комиссариата Волгоградской области по Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам. Однако повестку он проигнорировал и вместо этого приобрёл билет в Пермь, где дожидался конца весеннего призыва. Согласно заключению медицинской комиссии, призывнику была присвоена категория годности Б4- годен с незначительными ограничениям. Законных оснований для непрохождения военной службы у юноши не было. Подсудимый свою вину признал полностью. Приговор в законную силу не вступил, обжалуется в апелляционном порядке.
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