В Волжском стартовал отопительный сезон





Глава Волжского Игорь Воронин подписал постановление о начале отопительного периода. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе горадминистрации, на объекты социальной и жилищно-коммунальной сферы тепло начнёт поступать с 24 октября.

Глава города Игорь Воронин распорядился о начале отопительного периода по обращениям волжан, не дожидаясь установления среднесуточной температуры ниже 8 градусов Цельсия согласно «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации №354 от 06 мая 2011года.

В первую очередь запуск теплоснабжения обеспечат в детских садах и школах. Отопительный сезон 2018/2019 годов для объектов жилищного фонда и прочих потребителей начнётся в соответствии с программами пуска, -пояснили в администрации города.

Также в Волжском организована работа горячей линии по вопросам теплоснабжения. Обращения волжан будут принимать в комитете по обеспечению жизнедеятельности города администрации с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00 по телефону 41-33-33.

Кроме того, в городской диспетчерской службе в течение отопительного периода также будет организован приём обращений граждан по вопросам теплоснабжения по телефону 13-44 (понедельник – пятница с 17.00 до 08.00, суббота, воскресенье – круглосуточно).



