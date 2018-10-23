Политика

Волгоградские единороссы готовятся к кадровым перестановкам

Политика 23.10.2018 10:20
3678 15
23.10.2018 10:20


Кадровый состав политсовета реготделения «Единая Россия» обновят на 10%. Как сообщает ИА «Высота 102», грядущие перемены в партийных организациях всех субъектов страны накануне анонсировал заместитель секретаря Генерального совета партии Виктор Селиверстов. Плановая ежегодная ротация  коснется членов областного политсовета и президиума, секретарей и руководителей местных отделений. В Волгоградском реготделении партии власти озвучат фамилии назначенцев на  местной конференции «ЕР», которая состоится 9 ноября. В настоящее время в политсовет входят 90 человек, среди которых  депутаты Госдумы от региона, областного парламента и гордумы, председатель областной думы, глава Волгограда, главы районов, руководители образовательных, медицинских учреждений и другие партийные активисты.
7-8 декабря  волгоградские единороссы примут участие в партийном съезде, который пройдет в Москве. До 12 ноября в реготделении партии должны определиться со списочным составом делегации.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и изменил бренд

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Аренда или продажа коммерческих помещений. Тел.600-552
Популярное по теме
Пошел на повышение: Экс-глава Городища стал главным по транспорту в Волгоградской области
04.10.2018 15:17
13106 41
Застой в совете: как первый вице-губернатор Волгоградской области не дождался от общественности свежих идей
09.10.2018 18:06
8288 12
Совфед РФ одобрил пенсионную реформу с молчаливого согласия волгоградских сенаторов
03.10.2018 12:46
6659 38
Политика
23.10.2018 13:50
Политика 23.10.2018 13:50
4698 10 Обсудить

0
Далее
Политика
17.10.2018 17:58
Политика 17.10.2018 17:58
7546 23 Обсудить

0
Далее
Политика
13.10.2018 10:35
Политика 13.10.2018 10:35
12771 0 Обсудить

0
Далее
Политика
11.10.2018 14:23
Политика 11.10.2018 14:23
8191 24 Обсудить

0
Далее
Политика
11.10.2018 11:06
Политика 11.10.2018 11:06
3823 5 Обсудить

0
Далее
Политика
09.10.2018 18:06
Политика 09.10.2018 18:06
8288 12 Обсудить

0
Далее
Политика
05.10.2018 10:04
Политика 05.10.2018 10:04
13145 5 Обсудить

0
Далее
Политика
04.10.2018 15:17
Политика 04.10.2018 15:17
13106 41 Обсудить

0
Далее
Политика
03.10.2018 17:35
Политика 03.10.2018 17:35
6067 37 Обсудить

0
Далее
Политика
03.10.2018 12:46
Политика 03.10.2018 12:46
6659 38 Обсудить

0
Далее
Политика
02.10.2018 10:46
Политика 02.10.2018 10:46
4560 0 Обсудить

0
Далее
Политика
02.10.2018 07:58
Политика 02.10.2018 07:58
4819 27 Обсудить

0
Далее
Политика
26.09.2018 10:34
Политика 26.09.2018 10:34
17588 19 Обсудить

0
Далее
Политика
23.09.2018 16:13
Политика 23.09.2018 16:13
6842 0 Обсудить

0
Далее
Политика
21.09.2018 10:59
Политика 21.09.2018 10:59
7839 16 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:43
Золотые имена: На 100-летие главного поэта Волгограда приедет его семья из МосквыСмотреть фотографии
14:41
Футбольный Волгоград: стартует турнир среди дворовых командСмотреть фотографии
13:50
Российским антимонопольщикам оказали "сказочный" прием на волгоградской турбазеСмотреть фотографии
13:10
Построить карьеру вместе с «ЕвроХимом»: в гости к коллективу приехали студентыСмотреть фотографии
13:09
В Волгоградской области бдительность «подкованной» дамы усыпил телефонный мошенникСмотреть фотографии
12:43
В Волгограде начали отапливать дома в трех районахСмотреть фотографии
12:27
Любовник продлил свидание на съемной квартире в Волгограде за счет имущества хозяйкиСмотреть фотографии
12:22
В Волгограде чиновники послали учителей и родителей на крыши и в подвалыСмотреть фотографии
12:15
Арбитражный суд аннулировал лицензию УК из Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:05
Волгоградца оштрафовали за «побег» в Пермь от армииСмотреть фотографии
10:58
Летчик из Астраханской области погиб при крушении штурмовика в Азовском мореСмотреть фотографии
10:20
Волгоградские единороссы готовятся к кадровым перестановкамСмотреть фотографии
10:18
В Волжском стартовал отопительный сезонСмотреть фотографии
09:46
В Волгограде в автобусе уронили грудного ребенка
09:22
В Волгограде сгорели машины генеральных директоров (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:18
ПАО «Волгоградэнергосбыт»: передаем показания по-новомуСмотреть фотографии
08:13
В Урюпинске Волгоградской области тушат пожар на заводе по производству маслаСмотреть фотографии
20:05
Жителей Волгограда мало волнует вопрос выбора имени для аэропортаCмотреть видео
15:10
Экс-председатель Краснослободской думы Волгоградской области все-таки поедет в колониюСмотреть фотографии
15:02
В Волгоградской области более 14 тысяч человек – «заложники» аварийного жильяСмотреть фотографии
14:10
Волгоградскую область отнесли к регионам со скромной перспективой роста зарплатСмотреть фотографии
13:35
Депутатам рассказали, сколько миллионов получают «фотоохотники» на дорогах Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:33
Семеро благополучных: Студенты колледжа из Волжского задержаны при фасовке наркотиковСмотреть фотографии
11:58
«Концессии водоснабжения» в Волгограде обязали бережно использовать недраСмотреть фотографии
11:45
В Волгограде задержали серийного угонщикаСмотреть фотографии
11:26
Волгоградцев начали обогревать вопреки погодеСмотреть фотографии
11:18
«Физкульт-привет»: Депутат из Волгоградской области восстановился в должности директора школыСмотреть фотографии
11:14
Под Волгоградом пьяный водитель ВАЗа устроил смертельно опасный «боулинг» на федеральной трассеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:12
В Волгограде двое речников пытались украсть с нефтяного танкера 50 тонн топливаСмотреть фотографии
10:48
В парке Дзержинского района Волгограда устанавливают огромные авиаторские часыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 