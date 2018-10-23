Волгоградские единороссы готовятся к кадровым перестановкам





Кадровый состав политсовета реготделения «Единая Россия» обновят на 10%. Как сообщает ИА «Высота 102», грядущие перемены в партийных организациях всех субъектов страны накануне анонсировал заместитель секретаря Генерального совета партии Виктор Селиверстов. Плановая ежегодная ротация коснется членов областного политсовета и президиума, секретарей и руководителей местных отделений. В Волгоградском реготделении партии власти озвучат фамилии назначенцев на местной конференции «ЕР», которая состоится 9 ноября. В настоящее время в политсовет входят 90 человек, среди которых депутаты Госдумы от региона, областного парламента и гордумы, председатель областной думы, глава Волгограда, главы районов, руководители образовательных, медицинских учреждений и другие партийные активисты.

7-8 декабря волгоградские единороссы примут участие в партийном съезде, который пройдет в Москве. До 12 ноября в реготделении партии должны определиться со списочным составом делегации.



