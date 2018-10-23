В Волгограде в автобусе уронили грудного ребенка

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Происшествия 23.10.2018 09:46
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23.10.2018 09:46
Происшествие случилось накануне в автобусе, который ехал в Кировском районе Волгограда. 29-летний водитель применил резкое торможение, в результате чего 2-месячная девочка, находящаяся на руках матери – пассажирки автобуса, упала. Ребенка доставили в больницу.
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