В Волгограде сгорели машины генеральных директоров (ВИДЕО)

Сегодня ночью на территории автомобильной стоянки, расположенной во дворе дома № 71 по улице Ангарской в Дзержинском районе, полностью сгорели две иномарки, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по региону. Как уточнили в полиции, сначала в районе арки левого переднего колеса произошло возгорание автомобиля марки «Тойота Камри», принадлежащего Станиславу Файрайзен, который работает в должности коммерческого директора ООО «Энергопромцентр». Затем от «Тойоты Камри» загорелся а/м «Ауди Q 7», принадлежащий Юрию Жукову - генеральному директору ООО «ITTREID». В результате обе автомашины выгорели полностью, сумма причиненного ущерба устанавливается. Предварительная причина возгорания - поджог.