В Урюпинске Волгоградской области тушат пожар на заводе по производству масла





Пожарные борются с огнем, который вспыхнул сегодня в городе Урюпинске Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, на ул. Штеменко в одноэтажном, кирпичном здании размером 15х100 м. маслоэкстракционного завода загорелась кровля склада на площади около 500 м2.

К месту оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения 2-го отряда федеральной противопожарной службы по Волгоградской области. По предварительным данным погибших и пострадавших нет.

Угрозы населению нет. К тушению пожара привлечено: 11 единиц техники, 30 человек, из них от МЧС России 6 единиц техники, 20 человек. Открытое горение было ликвидировано в 7-55.



