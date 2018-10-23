Происшествия

В Урюпинске Волгоградской области тушат пожар на заводе по производству масла

Происшествия 23.10.2018 08:13
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23.10.2018 08:13


Пожарные борются с огнем, который вспыхнул сегодня в городе Урюпинске Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, на ул. Штеменко в одноэтажном, кирпичном здании размером 15х100 м. маслоэкстракционного завода загорелась кровля  склада на площади около 500 м2.
К месту оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения  2-го отряда федеральной противопожарной службы по Волгоградской области.  По предварительным данным погибших и пострадавших нет.
Угрозы населению нет. К тушению пожара привлечено: 11 единиц техники, 30 человек, из них от МЧС России 6 единиц техники, 20 человек. Открытое горение было ликвидировано в 7-55.

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