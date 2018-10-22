Волгоградскую область отнесли к регионам со скромной перспективой роста зарплат

Аналитика 22.10.2018 14:10
3282 7
22.10.2018 14:10
Волгоград вошел в число 10 городов-аутсайдеров по перспективам роста экономики и соответственно – зарплат. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование аналитиков финансового университета при Правительстве РФ, эксперты прогнозируют рост зарплат в России в следующем году на 4-6%, а в оптимистичном варианте – до 9%. Аналитики также определили так называемый «длинный» индекс, отражающий перспективы роста зарплат по регионам (с населением более 500 тысяч человек), лидерами которого стали Севастополь, Крым, Ленинградская область, Дагестан и Приморский край. Так, например, в Севастополе значение данного индекса составило в сентябре 2018 года 11,4, в августе – 10,2, а в июле – 8,0. В Волгоградской области значение «длинного» индекса в сентябре составило 5,2, в августе – 5,9, в июле – 4,4. На примерно одной позиции с Волгоградской областью находятся такие регионы, как республика Коми, Чувашия, Марий Эл, Бурятия, Пермский край, Ростовская область и… Москва. Но самой депрессивной по перспективам роста зарплат названа Нижегородская область. Так, в сентябре 2018 года значение «длинного» индекса составило в этом регионе 3,5, в августе – 4,8, а в июле – 3,7.
Реклама
Популярное по теме
19.10.2018 20:00
30519 2
27.09.2018 20:01
29786 0
04.10.2018 20:03
27695 0
Очередной скандал назревает в сфере туриндустрии Волгограда19.10.2018 20:00
Правоохранители рассказали о зверском убийстве жены фермера под Волгоградом18.10.2018 20:02
Население Волгоградской области уменьшилось на 3,5 тысячи человек18.10.2018 10:42
Московский генподрядчик волгоградского объекта ЧМ -2018 придержал федеральные деньги17.10.2018 20:03
Генподрядчик объекта ЧМ-2018 бьет рекорды по неплатежам волгоградским строителям17.10.2018 13:27
Сроки ремонта бассейна у «Волгоград Арены» на грани срыва: строителям не платят16.10.2018 19:52
УК никто не даст пинка: в Волгограде организация-«фантом» водит всех за нос15.10.2018 19:48
В Волгоградской области с начала года смертность превысила рождаемость13.10.2018 14:15
После ЧМ-2018: Жителей Волгоградской области одолевают транспортные проблемы12.10.2018 20:10
Во всей красе: глава региона представил АПК Волгоградской области в Москве11.10.2018 19:54
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде люди и белки радуются золотой осени10.10.2018 20:07
«Высота 102 ТВ»: Под Волгоградом воздушный десант «порвал противника»09.10.2018 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде канализация иногда идет своим путем08.10.2018 20:00
Волгоград назвали самым "бедным" городом-миллионником08.10.2018 13:21
Волгоградстат нарисовал портрет учителя: женское лицо, много опыта и большая зарплата06.10.2018 09:51
Реклама