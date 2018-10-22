Аналитика

Волгоградскую область отнесли к регионам со скромной перспективой роста зарплат

Аналитика 22.10.2018 14:10
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22.10.2018 14:10


Волгоград вошел в число 10 городов-аутсайдеров по перспективам роста экономики и соответственно – зарплат. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование аналитиков финансового университета при Правительстве РФ, эксперты прогнозируют рост зарплат в России в следующем году на 4-6%, а в оптимистичном варианте – до 9%. Аналитики также определили так называемый «длинный» индекс, отражающий перспективы роста зарплат по регионам (с населением более 500 тысяч человек), лидерами которого стали Севастополь, Крым, Ленинградская область, Дагестан и Приморский край. Так, например, в Севастополе значение данного индекса составило в сентябре 2018 года 11,4, в августе – 10,2, а в июле – 8,0. В Волгоградской области  значение «длинного» индекса в сентябре составило 5,2, в августе – 5,9, в июле – 4,4. На примерно одной позиции с Волгоградской областью находятся такие регионы, как республика Коми, Чувашия, Марий Эл, Бурятия, Пермский край, Ростовская область и… Москва. Но самой депрессивной по перспективам роста зарплат  названа Нижегородская область. Так, в сентябре 2018 года значение «длинного» индекса составило в этом регионе 3,5, в августе – 4,8, а в июле – 3,7.  


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