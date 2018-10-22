Общество 22.10.2018 11:58
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22.10.2018 11:58
По иску природоохранной прокуратуры суд обязал ООО «Концессии водоснабжения» исполнить требования лицензии на недропользование. Как сообщил ИА «Высота 102» помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Дмитрий Варламов, компания использовала водозаборные скважины в поселках Аэропорт Дзержинского района, им.62-й Армии Краснооктябрьского района, Соляной Красноармейского района, Гули Королевой и в поселке Майский Советского района без соблюдения требования лицензии. Так, до марта 2018 года необходимо было составить и согласовать до марта 2018 года технологическую документацию на разработку участков недр, включающую программу мониторинга подземных вод. С учетом того, что организацией этого сделано не было, природоохранной прокуратурой в суд предъявлено исковое заявление об обязании провести перечисленные мероприятия. Решением Центрального районного суда Волгограда исковые требования прокурора удовлетворены. На проведение данных мероприятий обществу отведено 9 месяцев. Решение суда в законную силу не вступило.
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