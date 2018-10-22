Волгоградцев начали обогревать вопреки погоде





В Волгограде стартовал отопительный сезон. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, с сегодняшнего дня все муниципальные котельные начали подачу теплоносителя на городские объекты. Подача теплоносителя в учреждения и жилые дома происходит поэтапно, одновременно с регулировкой функционирования инженерных, в том числе внутридомовых, сетей. Указанные пуско-наладочные мероприятия продлятся в течение пяти дней. По их окончании, когда ночные температуры воздуха опустятся ниже 10 градусов Цельсия, теплоснабжение будет обеспечено во всех социальных учреждениях и многоквартирных домах города.

Очередной отопительный сезон в Волгограде стартовал с началом понижения температуры наружного воздуха, а не после того, как среднесуточная температура в течение пяти дней установится на отметке не выше 8 градусов Цельсия, как этого требуют нормативы. Такую задачу перед профильными структурами на минувшей неделе поставил Виталий Лихачев. Ряд социальных учреждений начали по заявкам руководителей отапливаться досрочно с 5 октября. В настоящее время тепло получают свыше 240 социальных объектов. С сегодняшнего дня тепло начнет поступать всем потребителям.

В течение пяти суток в работу поэтапно будут запущены все 199 котельных и 275 центральных тепловых пунктов, к концу недели тепло должно прийти во все многоквартирные дома города. Если батареи в квартире останутся холодными, следует обращаться в свою управляющую компанию, отвечающую за качественную подачу тепла в многоквартирном доме. По заявке жильцов УК должна оперативно провести регулировку внутридомовых систем отопления.

К слову, напомним, в прошлом году городские власти также начали отопительный сезон одновременно с первыми днями похолодания.