В Волгограде двое речников пытались украсть с нефтяного танкера 50 тонн топлива

Происшествия 22.10.2018 11:12
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22.10.2018 11:12
Перекачать из нефтяного танкера 50 тонн топлива стоимостью свыше почти 1 млн 900 тысяч рублей собирались двое работников речного транспорта, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградское ЛУ МВД России на транспорте УТ МВД России по ПФО. Похитители были задержаны сотрудниками транспортной полиции в тот момент, когда в грузовой танк теплохода было перекачено около 20 тонн нефтяного топлива. Уголовное дело возбуждено статье УК «Кража». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи - лишение свободы на срок до десяти лет.
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