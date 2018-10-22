Под Волгоградом пьяный водитель ВАЗа устроил смертельно опасный «боулинг» на федеральной трассе

Происшествия 22.10.2018 11:14
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22.10.2018 11:14
Чудом остались живы водители и пассажиры четырех автомобилей в результате ДТП под Волгоградом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, на федеральной трассе «Сызрань-Волгоград» в районе поселка Ерзовка отечественная легковушка девятой модели под управлением нетрезвого 27-летнего парня выехала на встречку, где по касательной столкнулась с грузовиком «Scania», а затем по очереди еще с двумя машинами - «Niva Chevrolet» и «Lada Priora». Автомобили получили сильные повреждения, но, к счастью, все люди остались живы. 65-летний водитель «Niva» госпитализирован с травмами.
За минувшие выходные в Волгоградской области произошло 16 ДТП с тяжкими последствиями – 24 человека пострадали, 1 погиб.
Видео: vk.com/ghest_volgograd
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