Под Волгоградом пьяный водитель ВАЗа устроил смертельно опасный «боулинг» на федеральной трассе











Чудом остались живы водители и пассажиры четырех автомобилей в результате ДТП под Волгоградом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, на федеральной трассе «Сызрань-Волгоград» в районе поселка Ерзовка отечественная легковушка девятой модели под управлением нетрезвого 27-летнего парня выехала на встречку, где по касательной столкнулась с грузовиком «Scania», а затем по очереди еще с двумя машинами - «Niva Chevrolet» и «Lada Priora». Автомобили получили сильные повреждения, но, к счастью, все люди остались живы. 65-летний водитель «Niva» госпитализирован с травмами.

За минувшие выходные в Волгоградской области произошло 16 ДТП с тяжкими последствиями – 24 человека пострадали, 1 погиб.

Видео: vk.com/ghest_volgograd