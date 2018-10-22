Общество

Релакс по-волжски: горожане делятся эмоциями от красот уходящей осени

Общество 22.10.2018 09:57
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22.10.2018 09:57


Минувшие выходные порадовали погодой и красками осени. Такого буйства цвета природы жители Волжского не помнят давно. В адрес редакции ИА «Высота 102» они присылали фото и делились эмоциями от посещения любимых уголков города.
Восхищает старый городской парк. «Здесь много развлечений, но мы просто предпочли погулять по его аллеям, пользуясь комфортной погодой».

Улица Фонтанная не перестаёт удивлять. В завершении этой прекрасной улицы уже возводят смотровую площадку. А скверы около загса просто завораживают.

Появилось здесь, к приятному удивлению волжан, и новое место для семейного отдыха. 

«Заметили новую вывеску кафе «Старый город» и не могли пройти мимо. Очень уютно, выпили чашечку хорошего кофе с выпечкой. Что еще нужно для завершения сказочной прогулки», - написала Светлана.

«Это просто чудо – город в оранжево-желто-красно-багровых тонах. Мы не смогли не поделиться своим настроением с вами!», - написали волжане.
Редакция ИА «Высота 102» благодарит всех, кто прислал свои замечательные фото в наш адрес. 

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