



Золотую и бронзовую награды завоевали кикбоксеры из Волгограда на чемпионате Европы, который проходил в столице Словакии Братиславе с 16 по 20 октября, сообщает ИА «Высота 102». В чемпионате приняли участие более 600 бойцов из 35 стран, которые оспаривали медали в трех дисциплинах кикбоксинга: К-1, фулл-контакт с лоу-киком и кик-лайт. Как уточнили в региональной федерации кикбоксинга, Волгоградская область была представлена тремя спортсменами, выступавшими в разделе фулл-контакт с лоу-киком.







24-летний Артем Жигайлов - чемпион мира 2015 года и обладатель титула чемпиона Европы-2014, соревновался в весовой категории до 60 кг. В «золотом» поединке Жигайлов победил польского универсала Михаля Кролика и заслуженного праздновал победу, став двукратным чемпионом Европы.

В весе до 67 кг выступал победитель юниорского первенства мира 2016 года Янис Будагов заработал в Братиславе свою первую «бронзу» взрослого чемпионата Европы.

В весовой категории до 63,5 кг соревновался 21-летний Иван Авдеев - воспитанник заслуженного тренера России Виктора Тулиева. Иван блестяще выступает на внутренней арене, где уже два года никому не отдает звание чемпиона России, но на международных стартах волгоградцу пока не везет. Уже в первом бою в Братиславе жребий свел Авдеева с вице-чемпионом мира португальцем Андре Сантошем. Поединок проходил на равных, но судьи отдали победу португальскому спортсмену.

Завоевав две награды континентального смотра, волгоградцы помогли сборной России выиграть общий медальный зачет. В Братиславе российские кикбоксеры добыли 28 наград – 11 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых.

Фото Волгоградской областной федерации кикбоксинга



