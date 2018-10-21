Расследования

Житель Волгограда, чтобы не платить алименты дал взятку

Расследования 21.10.2018 14:17
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21.10.2018 14:17


К 2 годам и 9 месяцам колонии общего режима приговорен житель Волгограда за дачу взятки приставу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, мужчина пытался обжаловать приговор Кировского районного суда, который был оглашен в июле этого года. Апелляционная инстанция зачла время, проведенное под стражей, а в остальной части оставила приговор без изменения.
Следствием и судом установлено, что волгоградец, желая избежать уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей (ч.1 ст. 157 УК РФ), дал приставу взятку в размере 13 тысяч рублей. Деньги он положил на стол, находясь в кабинете должностного лица в районном отделе судебных приставов. Однако мужчину задержали, было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 291 УК РФ – «Дача взятки должностному лицу».
В своей жалобе осужденный назвал вынесенный ему приговор несправедливым и суровым. Он пояснил, что пошел на этот шаг из-за тяжелого материального положения, отсутствия работы и источников существования. Просил назначить ему менее суровое наказание, не связанное с лишением свободы.

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