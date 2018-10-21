Житель Волгограда, чтобы не платить алименты дал взятку

Расследования 21.10.2018 14:17
942 0
21.10.2018 14:17
К 2 годам и 9 месяцам колонии общего режима приговорен житель Волгограда за дачу взятки приставу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, мужчина пытался обжаловать приговор Кировского районного суда, который был оглашен в июле этого года. Апелляционная инстанция зачла время, проведенное под стражей, а в остальной части оставила приговор без изменения.
Следствием и судом установлено, что волгоградец, желая избежать уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей (ч.1 ст. 157 УК РФ), дал приставу взятку в размере 13 тысяч рублей. Деньги он положил на стол, находясь в кабинете должностного лица в районном отделе судебных приставов. Однако мужчину задержали, было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 291 УК РФ – «Дача взятки должностному лицу».
В своей жалобе осужденный назвал вынесенный ему приговор несправедливым и суровым. Он пояснил, что пошел на этот шаг из-за тяжелого материального положения, отсутствия работы и источников существования. Просил назначить ему менее суровое наказание, не связанное с лишением свободы.
Реклама
Популярное по теме
29.09.2018 17:32
21155 0
02.10.2018 16:04
31429 16
24.09.2018 11:10
19463 5
Испорченный отпуск: волгоградцы подозревают турфирму «Русские традиции» в обмане19.10.2018 13:11
Расследования 19.10.2018 13:11
8206 20 Обсудить
В Волгограде областной суд усилил приговор пластическому хирургу за смерть пациентки19.10.2018 12:11
Расследования 19.10.2018 12:11
8044 9 Обсудить
В Волгоградской области директор "дочки" Волжской ГЭС осужден за коммерческий подкуп18.10.2018 17:19
Расследования 18.10.2018 17:19
6388 4 Обсудить
Жителя Курской области надолго отправили в тюрьму за тайники-закладки в Волгограде18.10.2018 15:22
Расследования 18.10.2018 15:22
1580 3 Обсудить
Преступник задержан: в Волгоградской области раскрыли зверское убийство супруги фермера (ВИДЕО)18.10.2018 12:12
Расследования 18.10.2018 12:12
15512 23 Обсудить
В Волгограде судят организаторов подпольного казино18.10.2018 11:38
Расследования 18.10.2018 11:38
2206 5 Обсудить
Преступление не тяжкое: в дело молодогвардейца, погубившего семью в ДТП под Волгоградом, вкралась опечатка17.10.2018 14:46
Расследования 17.10.2018 14:46
10510 15 Обсудить
В Волгоградской области судят водителя самосвала за смерть подростка в ДТП17.10.2018 13:33
Расследования 17.10.2018 13:33
1862 0 Обсудить
Покатались на "буханке": в Волгограде угонщики старенького УАЗа выслушали приговор17.10.2018 11:33
Расследования 17.10.2018 11:33
4812 7 Обсудить
Телефонный мошенник из Волгограда осужден за обман пенсионеров в Ростовской области17.10.2018 09:40
Расследования 17.10.2018 09:40
1864 0 Обсудить
Компенсация за страдания: в Волгограде вдова бизнесмена Брудного требует 10 млн рублей16.10.2018 17:49
Расследования 16.10.2018 17:49
4793 8 Обсудить
В Волгограде будут судить хакера за вредоносную атаку на сайт краснодарского СМИ16.10.2018 14:49
Расследования 16.10.2018 14:49
1893 0 Обсудить
После скандала с финансами в Волгоградском молодежном театре возбудили уголовное дело16.10.2018 11:56
Расследования 16.10.2018 11:56
6625 10 Обсудить
Бывший директор агрокомбината в Волгоградской области пошел под суд за махинации и неуплату налогов15.10.2018 15:30
Расследования 15.10.2018 15:30
6264 10 Обсудить
В Волгограде культуриста будут судить за контрабанду анаболических стероидов12.10.2018 12:06
Расследования 12.10.2018 12:06
3212 7 Обсудить
Реклама