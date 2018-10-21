Турецкий отпуск закончился гибелью для жителя Саратова в аэропорту Волгограда

Происшествия 21.10.2018 11:48
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21.10.2018 11:48
В международном аэропорту Волгограда скончался 57-летний пассажир прибывшего рейса из Турции. Это произошло накануне, но о случившемся стало известно сегодня. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, сотрудники «скорой помощи» пытались спасти мужчину, однако реанимационные мероприятия оказались безуспешными. По предварительным данным, причиной смерти могло стать желудочно-кишечное отравление алкоголем. Известно, что мужчина являлся жителем Саратова.
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