В Волгоградской области обгон на трассе завершился ДТП с пострадавшими

Происшествия 21.10.2018 10:56
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21.10.2018 10:56
Авария с двумя пострадавшими произошла на автодороге «Камышин-Жирновск» в Камышинском районе области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, водитель «Chevrolet Cruze», который следовал из Камышина в Котово, совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Datsun on-DO». В результате ДТП пострадали водитель и 40-летняя пассажирка японского седана.
Всего за минувшие сутки в регионе произошло 9 ДТП, в которых 11 человек получили травмы.
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