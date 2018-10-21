В Волгоградской области обгон на трассе завершился ДТП с пострадавшими





Авария с двумя пострадавшими произошла на автодороге «Камышин-Жирновск» в Камышинском районе области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, водитель «Chevrolet Cruze», который следовал из Камышина в Котово, совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Datsun on-DO». В результате ДТП пострадали водитель и 40-летняя пассажирка японского седана.

Всего за минувшие сутки в регионе произошло 9 ДТП, в которых 11 человек получили травмы.



