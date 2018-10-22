В парке Дзержинского района Волгограда устанавливают огромные авиаторские часы

Общество 22.10.2018 10:48
3894 9
22.10.2018 10:48
В парке героев-летчиков строители приступили к установке солнечных часов авиационной тематики. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-служб мэрии, конструкция будет состоять из гномона с указателем в форме бумажного самолетика и 15 часовых отметок из красно-коричневого гранита. Общая композиция арт-объекта полностью соответствует теме авиации, ведь когда-то на месте парка располагалась летная база Качинского военного авиационного училища летчиков.
Гномон (одна из составляющих солнечных часов - прим. ред. ИА "Высота 102") устанавливается на постаменте с гравированным изображением авиационного прибора «Авиагоризонт». Гравировку силуэтов настоящих и бумажных самолетов волгоградцы скоро смогут увидеть и на часовых отметках циферблата в диапазоне от 5 до 19 часов. Кроме того, солнечные часы имеют и инструкцию пользования – перед конструкцией расположится знак с пояснительной запиской.
Одновременно на территории парка рабочие завершают укладку брусчатки и плитки со светодиодной подсветкой. В ночное время светящаяся плитка будет символизировать взлетно-посадочную полосу для самолетов, а заодно послужит дополнительным источником освещения. В парке уже появились новая детская игровая площадка, 30 новых светодиодных уличных фонарей, удобные лавочки. Накануне здесь высадили порядка 70 деревьев и кустарников.
Реклама
Популярное по теме
07.10.2018 16:59
26574 4
24.09.2018 16:58
12495 16
В Волгоградской области более 14 тысяч человек – «заложники» аварийного жилья22.10.2018 15:02
«Концессии водоснабжения» в Волгограде обязали бережно использовать недра22.10.2018 11:58
По иску природоохранной прокуратуры суд обязал ООО «Концессии водоснабжения» исполнить требования лицензии на недропользование. Как сообщил ИА «Высота 102» помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Дмитрий Варламов, компания использовала водозаборные скважины в поселках Аэропорт...
Волгоградцев начали обогревать вопреки погоде22.10.2018 11:26
«Физкульт-привет»: Депутат из Волгоградской области восстановился в должности директора школы22.10.2018 11:18
Релакс по-волжски: горожане делятся эмоциями от красот уходящей осени22.10.2018 09:57
Строители «выбивают» оплату за ремонт причалов в речпорту Волгограда21.10.2018 11:25
В Тракторозаводском районе Волгограда любители пикников произвели на свет 700 кубов мусора21.10.2018 09:02
Под Волгоградом прошли учения по массовой эвакуации раненых с поля боя20.10.2018 11:20
Мэрия Волгограда заказала доставку военной техники19.10.2018 19:08
В Волгоградской области с начала года возбуждено 25 уголовных дел о невыплате зарплаты19.10.2018 17:26
В Волгограде новый инвестор жилого долгостроя «споткнулся» об Разгуляевский коллектор19.10.2018 15:57
В Волгоградской области ООО "Чибис" отлучили от капремонта на три года19.10.2018 14:17
Волжских автомобилистов поздравили с праздником19.10.2018 12:30
В Волгограде «осовременят» светофоры на 23 перекрестках19.10.2018 11:58
С комсомольским задором: в Красноармейском районе Волгограда отметят 100 лет ВЛКСМ19.10.2018 08:51
Реклама