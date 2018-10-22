В парке Дзержинского района Волгограда устанавливают огромные авиаторские часы





В парке героев-летчиков строители приступили к установке солнечных часов авиационной тематики. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-служб мэрии, конструкция будет состоять из гномона с указателем в форме бумажного самолетика и 15 часовых отметок из красно-коричневого гранита. Общая композиция арт-объекта полностью соответствует теме авиации, ведь когда-то на месте парка располагалась летная база Качинского военного авиационного училища летчиков.

Гномон (одна из составляющих солнечных часов - прим. ред. ИА "Высота 102") устанавливается на постаменте с гравированным изображением авиационного прибора «Авиагоризонт». Гравировку силуэтов настоящих и бумажных самолетов волгоградцы скоро смогут увидеть и на часовых отметках циферблата в диапазоне от 5 до 19 часов. Кроме того, солнечные часы имеют и инструкцию пользования – перед конструкцией расположится знак с пояснительной запиской.





Одновременно на территории парка рабочие завершают укладку брусчатки и плитки со светодиодной подсветкой. В ночное время светящаяся плитка будет символизировать взлетно-посадочную полосу для самолетов, а заодно послужит дополнительным источником освещения. В парке уже появились новая детская игровая площадка, 30 новых светодиодных уличных фонарей, удобные лавочки. Накануне здесь высадили порядка 70 деревьев и кустарников.



