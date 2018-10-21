В Тракторозаводском районе Волгограда любители пикников произвели на свет 700 кубов мусора

Общество 21.10.2018 09:02
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21.10.2018 09:02
Почти полмиллиона рублей выделено из бюджета на ликвидацию гигантской свалки на севере Волгограда. На склоне оврага рядом с рекой Мокрая Мечетка, по подсчетам администрации города, лежит 700 кубометров мусора, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные сайта госзакупок. Это излюбленное место «культурного отдыха» местных жителей, которые традиционно оставляют после себя горы отходов. Сюда же обитатели домов по улице Жолудева приносят старую мебель и прочие крупногабаритные отходы.
Для зачистки территории из средств налогоплательщиков выделено 423 тысячи рублей. В случае, если подрядчик будет найден, работы должны быть завершены к 20 декабря.
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