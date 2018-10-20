Спорт

"Ротор" и "Мордовия" сыграли вничью на "Волгоград Арене"

Спорт 20.10.2018 17:55
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20.10.2018 17:55




Со счетом 1 : 1 завершился сегодня матч 17-го тура Олимп-Первенства России среди команд клубов ФНЛ между «Ротором» и «Мордовией», сообщает ИА «Высота 102». Игра прошла на «Волгоград Арене» в присутствии более 20 тысяч зрителей. Первый тайм был безрезультативным. Но в начале второго тайма Владимир Лобкарев на радость болельщикам забил свой первый мяч в составе «Ротора». Затем на 68-й минуте отличился лучший бомбардир «Мордовии» Владимир Обухов - он отправил ответный мяч в ворота волгоградцев. В добавленное время голов забито не было и арбитры зафиксировали ничью.
24 октября «Ротор» сыграет на выезде с «Тюменью».






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