



Два человека пострадали в результате аварии с тремя автомобилями, которое произошло на автодороге «Тамбов-Волгоград-Астрахань» в Иловлинском районе области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, водитель автомобиля «Ford Focus» при совершении обгона выехал на встречную полосу, где совершил касательное столкновение с автомобилем «ВАЗ-2115», который от удара улетел в кювет. Далее на встречной полосе «Ford Focus» совершил лобовое столкновение с «Hyundai Accent». В результате ДТП пострадали водитель и пассажир «Hyundai». Они госпитализированы в больницу.

Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 9 ДТП с тяжкими последствиями, 15 человек получили травмы.



