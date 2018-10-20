Происшествия 20.10.2018 12:09
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20.10.2018 12:09
Два человека пострадали в результате аварии с тремя автомобилями, которое произошло на автодороге «Тамбов-Волгоград-Астрахань» в Иловлинском районе области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, водитель автомобиля «Ford Focus» при совершении обгона выехал на встречную полосу, где совершил касательное столкновение с автомобилем «ВАЗ-2115», который от удара улетел в кювет. Далее на встречной полосе «Ford Focus» совершил лобовое столкновение с «Hyundai Accent». В результате ДТП пострадали водитель и пассажир «Hyundai». Они госпитализированы в больницу.
Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 9 ДТП с тяжкими последствиями, 15 человек получили травмы.
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