Происшествия

Провинциальный «форсаж»: бесправный водитель устроил гонки в Волгоградской области

Происшествия 20.10.2018 11:55
565 0
20.10.2018 11:55


Ранее судимый, лишенный права управления автомобилем 30-летний мужчина устроил гонки с сотрудниками ДПС в Нехаевском районе области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, мужчина, двигаясь на автомобиле «ВАЗ-21102» по автодороге р.п. Новониколаевский – с. Краснополье в сторону города Урюпинска, проигнорировал требование инспектора ДПС об остановке. Впоследствии, уходя от преследования, он не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП бесправный водитель и его 25-летний пассажир с телесными повреждениями были госпитализированы в лечебное учреждение. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и изменил бренд

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Аренда или продажа коммерческих помещений. Тел.600-552
Популярное по теме
В Волгоградской области пропавшая 16-летняя девочка мертва, задержан подозреваемый
04.10.2018 12:06
42087 15
В Волгограде инцидент с укусом ветврача депутатской собакой закончился дракой
26.09.2018 20:11
19347 139
Расстрелял в упор: очевидцы сняли на видео убийство жителя Волжского из-за громкой музыки
01.10.2018 13:02
51756 31
Происшествия
20.10.2018 12:09
Происшествия 20.10.2018 12:09
1058 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.10.2018 16:16
Происшествия 19.10.2018 16:16
2516 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.10.2018 13:30
Происшествия 19.10.2018 13:30
4989 10 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.10.2018 11:25
Происшествия 19.10.2018 11:25
12553 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.10.2018 10:27
Происшествия 19.10.2018 10:27
2294 11 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.10.2018 17:56
Происшествия 18.10.2018 17:56
3355 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.10.2018 16:04
Происшествия 18.10.2018 16:04
8951 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.10.2018 11:06
Происшествия 18.10.2018 11:06
2631 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.10.2018 09:15
Происшествия 18.10.2018 09:15
1453 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
17.10.2018 20:10
Происшествия 17.10.2018 20:10
10930 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
17.10.2018 14:57
Происшествия 17.10.2018 14:57
4874 13 Обсудить

0
Далее
Происшествия
17.10.2018 09:08
Происшествия 17.10.2018 09:08
3723 12 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.10.2018 14:30
Происшествия 16.10.2018 14:30
4397 13 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.10.2018 14:11
Происшествия 16.10.2018 14:11
1331 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.10.2018 13:03
Происшествия 16.10.2018 13:03
4090 15 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:05
«На 10 девчонок по статистике 9 ребят»: в Волгоградской области сложился дефицит мужчинСмотреть фотографии
12:09
В Волгоградской области водитель иномарки после неудачного обгона совершил лобовое ДТПСмотреть фотографии
11:55
Провинциальный «форсаж»: бесправный водитель устроил гонки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:20
Под Волгоградом прошли учения по массовой эвакуации раненых с поля бояСмотреть фотографии
11:06
Гигантских креветок в промышленных масштабах начал выращивать житель ВолгоградаСмотреть фотографии
09:31
Сезон охоты на фазана открывается в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:00
Очередной скандал назревает в сфере туриндустрии Волгограда Cмотреть видео
19:08
Мэрия Волгограда заказала доставку военной техникиСмотреть фотографии
17:26
В Волгоградской области с начала года возбуждено 25 уголовных дел о невыплате зарплатыСмотреть фотографии
16:16
Перевела 165 тысяч: жительница Волгограда поверила в прибыль от курса электронных денегСмотреть фотографии
15:57
В Волгограде новый инвестор жилого долгостроя «споткнулся» об Разгуляевский коллекторСмотреть фотографии
14:17
В Волгоградской области ООО "Чибис" отлучили от капремонта на три годаСмотреть фотографии
13:30
Разбойник на костылях ограбил ювелирный салон в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:11
Испорченный отпуск: волгоградцы подозревают турфирму «Русские традиции» в обмане Смотреть фотографииCмотреть видео
12:11
В Волгограде областной суд усилил приговор пластическому хирургу за смерть пациентки Смотреть фотографии
11:58
В Волгограде «осовременят» светофоры на 23 перекресткахСмотреть фотографии
11:25
Двое осужденных совершили побег из колонии-поселения в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:27
В Волгоградской области охотнику «выставят счет» за убитую им птицуСмотреть фотографии
09:06
Руководство Кировского района Волгограда заставили ликвидировать мусорные кучиСмотреть фотографии
08:51
С комсомольским задором: в Красноармейском районе Волгограда отметят 100 лет ВЛКСМСмотреть фотографии
20:02
Правоохранители рассказали о зверском убийстве жены фермера под Волгоградом Cмотреть видео
17:56
В Волгограде из-за бесхозной коробки пассажиров автобуса попросили на выходСмотреть фотографии
17:40
Выбрал услугу — подтверди личность: «Ростелеком» представил мобильное приложение для банковСмотреть фотографии
17:19
В Волгоградской области директор "дочки" Волжской ГЭС осужден за коммерческий подкупСмотреть фотографии
16:30
Председатель КСП Волгоградской области - о будущем госпредприятий «Заря» и «Волгофарм»Смотреть фотографии
16:04
В Волжском задержана серийная мошенница-курьерСмотреть фотографии
15:22
Жителя Курской области надолго отправили в тюрьму за тайники-закладки в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:52
От писателя-деревенщика до нефтяного магната: высшие награды Волгоградской области нашли своих обладателейСмотреть фотографии
14:36
Скорбим: в Волгограде в знак солидарности с Керчью отменены культурно-массовые мероприятияСмотреть фотографии
12:41
«Будущее зависит от тебя»: победители турнира приедут на тренировку в ВолгоградСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 