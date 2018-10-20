Общество

Под Волгоградом прошли учения по массовой эвакуации раненых с поля боя

Общество 20.10.2018 11:20
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20.10.2018 11:20


Военные медики Южного военного округа отработали массовую эвакуацию условно раненых с поля боя на вертолетах Ми-8АМТШ под Волгоградом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ЮВО, двусторонние тактические учения, в которых задействовано около 4 тысяч военнослужащих, проходят на полигоне «Прудбой» в Калачевском районе области.
В ходе учения военные врачи, фельдшеры и санитарные инструкторы оказали первую медицинскую помощь около 50 условно раненым
военнослужащим и доставили их на транспортно-штурмовых вертолётах Ми-8АМТШ в войсковые медицинские учреждения.
К двустороннему учению также привлечено свыше тысячи единиц боевой и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90А, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», самоходные артиллерийские гаубицы «МСТА-С», зенитно-ракетные комплексы «ТОР», вертолеты МИ-8АМТШ, МИ-28, МИ-35, фронтовые бомбардировщики Су-24М и др.
Фото пресс-службы ЮВО

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