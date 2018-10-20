Сезон охоты на фазана открывается в Волгоградской области









С сегодняшнего дня по 2 декабря в Волгоградской области разрешена охота на фазана, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. За сезон по норме один обладатель охотничьего билета при наличии разрешения вправе добыть всего 2 особи птицы. Получить разрешение на добычу можно непосредственно в облкомприроды, в МФЦ или у охотпользователей. Для этого каждый планирующий охотиться на территории общедоступных охотугодий должен оплатить государственную пошлину и налоговый сбор. Для охоты в закрепленных охотничьих угодьях необходимо обращаться к охотпользователям. Во избежание бесконтрольной добычи пернатой дичи государственные охотничьи инспекторы будут проводить усиленные рейды на всей территории охотугодий, особенно в выходные. За охоту без разрешения или превышение установленных норм добычи виновному будет предъявлен штраф до 4 тысяч рублей и иск о возмещении ущерба за каждую незаконно добытую особь зверя или птицы.

