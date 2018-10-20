Сезон охоты на фазана открывается в Волгоградской области

Экология 20.10.2018 09:31
324 0
20.10.2018 09:31
С сегодняшнего дня по 2 декабря в Волгоградской области разрешена охота на фазана, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. За сезон по норме один обладатель охотничьего билета при наличии разрешения вправе добыть всего 2 особи птицы. Получить разрешение на добычу можно непосредственно в облкомприроды, в МФЦ или у охотпользователей. Для этого каждый планирующий охотиться на территории общедоступных охотугодий должен оплатить государственную пошлину и налоговый сбор. Для охоты в закрепленных охотничьих угодьях необходимо обращаться к охотпользователям. Во избежание бесконтрольной добычи пернатой дичи государственные охотничьи инспекторы будут проводить усиленные рейды на всей территории охотугодий, особенно в выходные. За охоту без разрешения или превышение установленных норм добычи виновному будет предъявлен штраф до 4 тысяч рублей и иск о возмещении ущерба за каждую незаконно добытую особь зверя или птицы.
Реклама
Популярное по теме
09.10.2018 08:36
5025 5
10.10.2018 13:15
6157 5
10.10.2018 14:18
4341 9
Руководство Кировского района Волгограда заставили ликвидировать мусорные кучи19.10.2018 09:06
Лебеди отдыхают на Волжской ГЭС по пути на зимовку18.10.2018 13:55
Спасите, нас травят!: Жители Светлого Яра Волгоградской области написали письмо прокурору14.10.2018 15:16
В Волгограде массовую вырубку деревьев на острове Сарпинский назвали полезной10.10.2018 14:18
Белки из Подмосковья расплодились на Мамаевом кургане в Волгограде10.10.2018 13:15
На бобах: муниципалитетам Волгоградской области пригрозили оставить без денег за свалки09.10.2018 08:36
В Волгограде никто не хочет получить полмиллиона рублей за расчистку «авгиевых конюшен» на острове08.10.2018 11:15
Доска позора: Владельца свалки в Волго-Ахтубинской пойме прозвали «неуловимым Джо»08.10.2018 09:05
В Волгоградской области природоохранная прокуратура направила в суд иски о ликвидации более 100 свалок07.10.2018 13:17
Приступить к ликвидации: Чиновников в Волгограде обязали очистить улицы от мусорных свалок04.10.2018 08:25
В мусорном плену: Свалка в Советском районе Волгограда перекрыла дорогу в детский сад30.09.2018 17:16
В Волгоградской области районные тепловые сети сливали в пруд неочищенные стоки26.09.2018 17:36
Опасный мусор: В Волгоградской области за пожар на свалке компанию оштрафовали на четверть миллиона26.09.2018 15:59
Волгоградские «фронтовики» ищут экологических соратников26.09.2018 11:15
С начала года Волге нанесен ущерб на более 1 млрд рублей24.09.2018 16:33
Реклама