Экология

Сезон охоты на фазана открывается в Волгоградской области

Экология 20.10.2018 09:31
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20.10.2018 09:31



С сегодняшнего дня по 2 декабря в Волгоградской области разрешена охота на фазана, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. За сезон по норме один обладатель охотничьего билета при наличии разрешения вправе добыть всего 2 особи птицы. Получить разрешение на добычу можно непосредственно в облкомприроды, в МФЦ или у охотпользователей. Для этого каждый планирующий охотиться на территории общедоступных охотугодий должен оплатить государственную пошлину и налоговый сбор. Для охоты в закрепленных охотничьих угодьях необходимо обращаться к охотпользователям. Во избежание бесконтрольной добычи пернатой дичи государственные охотничьи инспекторы будут проводить усиленные рейды на всей территории охотугодий, особенно в выходные. За охоту без разрешения или превышение установленных норм добычи виновному будет предъявлен штраф до 4 тысяч рублей и иск о возмещении ущерба за каждую незаконно добытую особь зверя или птицы.

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