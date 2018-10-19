В Волгоградской области с начала года возбуждено 25 уголовных дел о невыплате зарплаты

Общество 19.10.2018 17:26
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19.10.2018 17:26
Прокуроры в текущем году вскрыли 30 фактов уголовно-наказуемых деяний, связанных с преступным игнорированием трудовых прав граждан, из них 25 – о невыплате заработной платы работникам организаций. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, вопросы соблюдения на территории региона законодательства об оплате труда и банкротстве сегодня обсудили на заседании межведомственной рабочей группы под председательством прокурора Волгоградской области Максима Ершова.
За 11 месяцев деятельности рабочей группы общими усилиями удалось снизить задолженность по заработной плате на 317 миллионов рублей почти перед 7 тысячами человек, из них 115 миллионов долгов выплачено в текущем году. Руководители 23-х организаций после подобных совещаний полностью погасили долги по зарплате перед своими сотрудниками, на общую сумму 55 миллионов рублей.
В текущем году прокурорами инициировано возбуждение более 40 административных дел в отношении арбитражных управляющих за нарушения законодательства о банкротстве. Совместно принятыми с региональной налоговой службой мерами в судебном порядке удалось добиться признания действий 4 конкурсных управляющих несоответствующими закону.
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