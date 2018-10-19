Происшествия

Перевела 165 тысяч: жительница Волгограда поверила в прибыль от курса электронных денег

Происшествия 19.10.2018 16:16
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19.10.2018 16:16


52-летняя жительница Волгограда лишилась 165 тысяч рублей после того, как получила на телефон сообщение с предложением получить прибыль от курса электронных денег, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу УМВД по г. Волгограду.
Как уточнили в полиции, волгоградка поспешила перевести деньги на неизвестный номер. Женщина осознала, что стала жертвой обмана лишь после того, как не смогла связаться с незнакомым абонентом, с номера которого было сделано заманчивое предложение. Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением и сейчас правоохранители проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личности телефонного мошенника. 

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