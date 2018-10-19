



52-летняя жительница Волгограда лишилась 165 тысяч рублей после того, как получила на телефон сообщение с предложением получить прибыль от курса электронных денег, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу УМВД по г. Волгограду.

Как уточнили в полиции, волгоградка поспешила перевести деньги на неизвестный номер. Женщина осознала, что стала жертвой обмана лишь после того, как не смогла связаться с незнакомым абонентом, с номера которого было сделано заманчивое предложение. Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением и сейчас правоохранители проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личности телефонного мошенника.