



В Тракторозаводском районе Волгограда сорваны поставленные новым инвестором сроки завершения строительства проблемной многоэтажки. Как заявил ИА «Высота 102» руководитель подрядной организации «Спецстройконтракт» Павел Рудченко, который в минувшем году взял на себя обязательства по достройке 10-этажного дома №20 по улице Рыкачева, денег на окончание работ у него нет. Между тем, еще в августе текущего года руководитель инспекции Госстройнадзора по региону Александр Сторожук в официальном письме уведомлял дольщиков о том, что завершение строительства объекта предусмотрено уже в октябре.

В беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» Павел Рудченко рассказал, что его планам завершить работы на долгострое мешает компания «СтройСервис» - генеральный подрядчик строительства Разгуляевского коллектора. Это один из крупнейших и уже реализованных инвестпроектов ООО «Концессии водоснабжения». Фирма Рудченко выполнила работы на этом объекте, но длительное время не могла получить от генподрядчика деньги – 60,6 млн рублей. Именно эти средства, как пояснил Рудченко, он рассчитывал направить на завершение строительства девятиэтажки на севере Волгограда. В апреле текущего года арбитражный суд Волгоградской области утвердил мировое соглашение между сторонами, согласно которому до 30 сентября генподрядчик Разгуляевского коллектора обязан был погасить фирме «Спецстроймонтаж» всю задолженность. По словам Рудченко, на сегодняшний день выплачено только 36 млн рублей, когда будут перечислены оставшиеся 24 млн – неизвестно.

В доме №20 по улице Рыкачева, который строится с 2013 года, новый инвестор успел в этом году выполнить некоторые работы – в том числе, по устройству кровли и монтажу отопления. В целом, строительная готовность дома составляет порядка 80%. Нерешенной пока остается, в том числе, проблема с подключением здания к водоснабжению. «Выполнение требования ООО «Концессии водоснабжения» по созданию дополнительной точки подключения влечет за собой неизбежность дополнительных финансовых затрат», - пояснил в последнем письме дольщикам руководитель инспекции Госстройнадзора по региону Александр Сторожук.

Со слов дольщиков, в их доме из 70 квартир продано порядка 60. Свободные квадратные метры по непонятной гражданам причине застройщик и новый инвестор продавать не хотят. По всей видимости, «репутация» проблемной многоэтажки не позволяет реализовать пустующие площади по той цене, которая устроит строителей. В доме, между, тем остеклены 9 из 10 этажей, даже установлен лифт и частично выполнена отделка подъезда. Но когда обманутые дольщики смогут справить новоселье – остается неизвестным.











