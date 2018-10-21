Волгоград - город, в котором хочется жить?: мнение молодежи

Аналитика 21.10.2018 17:08
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21.10.2018 17:08
На этой неделе Волгоградстат опубликовал данные о количестве жителей, покинувших Волгоградскую область и, наоборот, приехавших сюда жить за последние 9 месяцев. То, что специалисты называют миграционным сальдо, оказалось отрицательным. По факту из региона уехали почти 45 тысяч человек, а прибыли чуть более 41-й тысячи. Что думают о своих перспективах жители Волгограда, как им здесь живется и работается, и планируют ли они уезжать из родного города? Эти вопросы журналисты ИА «Высота 102» адресовали прежде всего молодым людям.
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