Волгоград - город, в котором хочется жить?: мнение молодежи







На этой неделе Волгоградстат опубликовал данные о количестве жителей, покинувших Волгоградскую область и, наоборот, приехавших сюда жить за последние 9 месяцев. То, что специалисты называют миграционным сальдо, оказалось отрицательным. По факту из региона уехали почти 45 тысяч человек, а прибыли чуть более 41-й тысячи. Что думают о своих перспективах жители Волгограда, как им здесь живется и работается, и планируют ли они уезжать из родного города? Эти вопросы журналисты ИА «Высота 102» адресовали прежде всего молодым людям.