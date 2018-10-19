Волжских автомобилистов поздравили с праздником





Волжские автомобилисты сегодня были приятно удивлены. На проспекте им. Ленина у центральной площади города представители дорожной полиции и сотрудники компании AB InBev Efes в г. Волжский поздравили автолюбителей с предстоящим праздником - Днем автомобилиста. Счастливчикам вручили подарки - брелоки «Выпил - не заводись!», термокружки и жилеты со световозвращающими элементами тем водителям, кто еще не успел их приобрести. Кроме того, каждый получил информационный буклет «Памятка ответственного водителя» с разъяснением мер ответственности за административные правонарушения в области дорожного движения.

Как пояснили ИА "Высота 102" в пресс-службе филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский, акция «Автотрезвость» направлена на формирование культуры ответственного потребления алкоголя и информирование водителей транспортных средств о правилах дорожного движения.Проект реализуется при поддержке Союза Российских Пивоваров.





«Акции, направленные на безопасность дорожного движения, прочно вошли в календарь ежегодных корпоративных проектов AB InBev Efes. Уже стало хорошей традицией – раз в квартал проводить совместные мероприятия на дорогах нашего города, чтобы в очередной раз напоминать волжанам о важности соблюдения правил дорожного движения, о безопасном и трезвом вождении. Наша компания стремится делать каждый день безопасным, и сегодняшнее мероприятие хорошее тому подтверждение», - отметил исполнительный директор филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский Игорь Гайдым.





Инспекторы также напомнили водителям о важности подготовки транспорта к зиме, соблюдению установленных в городе и за его пределами правил скоростного режима, маневрирования, исходя из погодных условий и времени суток. Тем, кто еще не "переобул" свой автомобиль, советовали сделать это в ближайшее время.

«Сейчас необходимо уделить особое внимание соблюдению правил дорожного движения, ведь с наступлением холодов из-за погодных условий вероятность большого количества ДТП в нашем городе возрастает. Инспекторы регулярно проводят мероприятия по разъяснению изменений правил дорожного движения, необходимости обязательного использования ремней безопасности, особенностях вождения в плохих погодных условиях, сведениях об административных штрафах. Систематическая работа с разными категориями граждан позволяет снижать риски происшествий на дорогах», - подчеркнул организатор акции старший инспектор отдела пропаганды ОГИБДД УВД г. Волжского Алексей Клинков.





Напомним, в последнее воскресение октября ежегодно отмечается День автомобилиста. Этот праздник учрежден для тех, кто все время за рулем - водителей пассажирского и грузового транспорта, технических служащих, автомобильных инструкторов, автомехаников и просто автолюбителей.