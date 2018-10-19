Волжских автомобилистов поздравили с праздником

Общество 19.10.2018 12:30
1112 0
19.10.2018 12:30
Волжские автомобилисты сегодня были приятно удивлены. На проспекте им. Ленина у центральной площади города представители дорожной полиции и сотрудники компании AB InBev Efes в г. Волжский поздравили автолюбителей с предстоящим праздником - Днем автомобилиста. Счастливчикам вручили подарки - брелоки «Выпил - не заводись!», термокружки и жилеты со световозвращающими элементами тем водителям, кто еще не успел их приобрести. Кроме того, каждый получил информационный буклет «Памятка ответственного водителя» с разъяснением мер ответственности за административные правонарушения в области дорожного движения.
Как пояснили ИА "Высота 102" в пресс-службе филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский, акция «Автотрезвость» направлена на формирование культуры ответственного потребления алкоголя и информирование водителей транспортных средств о правилах дорожного движения.Проект реализуется при поддержке Союза Российских Пивоваров.
«Акции, направленные на безопасность дорожного движения, прочно вошли в календарь ежегодных корпоративных проектов AB InBev Efes. Уже стало хорошей традицией – раз в квартал проводить совместные мероприятия на дорогах нашего города, чтобы в очередной раз напоминать волжанам о важности соблюдения правил дорожного движения, о безопасном и трезвом вождении. Наша компания стремится делать каждый день безопасным, и сегодняшнее мероприятие хорошее тому подтверждение», - отметил исполнительный директор филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский Игорь Гайдым.
Инспекторы также напомнили водителям о важности подготовки транспорта к зиме, соблюдению установленных в городе и за его пределами правил скоростного режима, маневрирования, исходя из погодных условий и времени суток. Тем, кто еще не "переобул" свой автомобиль, советовали сделать это в ближайшее время.
«Сейчас необходимо уделить особое внимание соблюдению правил дорожного движения, ведь с наступлением холодов из-за погодных условий вероятность большого количества ДТП в нашем городе возрастает. Инспекторы регулярно проводят мероприятия по разъяснению изменений правил дорожного движения, необходимости обязательного использования ремней безопасности, особенностях вождения в плохих погодных условиях, сведениях об административных штрафах. Систематическая работа с разными категориями граждан позволяет снижать риски происшествий на дорогах», - подчеркнул организатор акции старший инспектор отдела пропаганды ОГИБДД УВД г. Волжского Алексей Клинков.
Напомним, в последнее воскресение октября ежегодно отмечается День автомобилиста. Этот праздник учрежден для тех, кто все время за рулем - водителей пассажирского и грузового транспорта, технических служащих, автомобильных инструкторов, автомехаников и просто автолюбителей.
Реклама
Популярное по теме
24.09.2018 16:58
12368 16
27.09.2018 12:44
11603 63
В Волгоградской области с начала года возбуждено 25 уголовных дел о невыплате зарплаты19.10.2018 17:26
В Волгограде новый инвестор жилого долгостроя «споткнулся» об Разгуляевский коллектор19.10.2018 15:57
В Волгоградской области ООО "Чибис" отлучили от капремонта на три года19.10.2018 14:17
В Волгограде «осовременят» светофоры на 23 перекрестках19.10.2018 11:58
С комсомольским задором: в Красноармейском районе Волгограда отметят 100 лет ВЛКСМ19.10.2018 08:51
От писателя-деревенщика до нефтяного магната: высшие награды Волгоградской области нашли своих обладателей18.10.2018 14:52
Скорбим: в Волгограде в знак солидарности с Керчью отменены культурно-массовые мероприятия18.10.2018 14:36
Волгоградский губернатор возложил цветы к стеле города Керчь на Мамаевом кургане17.10.2018 19:56
Глава Волгограда назвал дату начала отопительного сезона17.10.2018 15:31
Скандальная УК - «грязнуля» начала вывоз мусора в Тракторозаводском районе Волгограда17.10.2018 10:10
Волгоград вечерний: большой город на пороге ночи16.10.2018 18:13
Дольщики недостроенного в Волгограде ЖК «Династия» собрались с пикетом в Москву16.10.2018 14:16
Читатели ИА «Высота 102» помогли парализованному школьнику из Волгограда собрать деньги на курс реабилитации16.10.2018 12:21
«Памятник в никуда» демонтируют: на набережной Волгограда начали разбирать старую эстакаду16.10.2018 11:11
В Калаче-на-Дону Волгоградской области ждут звезд рыболовного Ютуба16.10.2018 10:49
Реклама