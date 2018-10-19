В Волгограде «осовременят» светофоры на 23 перекрестках

Общество 19.10.2018 11:58
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19.10.2018 11:58
Светофорное оборудование заменят на 23 перекрестках в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Центральном, Дзержинском, Ворошиловском и Красноармейском районах Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, муниципальное учреждение "Комдорстрой" на базе электронной аукционной площадки ведет прием заявок от потенциальных подрядных компаний.
Замене подлежит внутреннее оборудование светофоров - специалисты установят современную цифровую технику. Обновление позволит в последующем включить светофорные объекты в единую городскую систему, направленную на повышение безопасности дорожного движения и оптимизацию режимов движения транспорта. Это будет сделано в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".
Так, только в 2017 году в рамках проекта в Волгограде установлено около тысячи новых светофоров. Из них более чем на 120 светофорах появились табло обратного отсчета. Кроме того, для обеспечения безопасности горожан на улицах и перекрестках установлено более 170 консолей, освещающие переходы и дорожные знаки в ночное время. Также вдоль городских дорог установлено порядка 16 километров пешеходных ограждений.
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