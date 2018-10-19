



Сотрудники УФСИН и полиции разыскивают двух осужденных, совершивших побег из-под надзора с участка колонии-поселения ИК-12 в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФСИН по региону, в настоящее время организован комплекс оперативно - разыскных мероприятий, направленный на задержание осужденных Яковлева и Шурупова, совершивших побег из-под надзора.

Осужденные характеризовались положительно, на профилактическом и медицинском учетах не состояли, в связи с чем в 2017 году по решению Волжского городского суда были переведены из колонии общего режима на облегченный режим содержания - участок колонии-поселения для дальнейшего отбытия наказания и были трудоустроены на выводном производственном участке.

В УФСИН по региону пояснили, что в соответствии со ст. 129 УИК РФ в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения. В часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения. С разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением. Осужденные колонии-поселения могут носить гражданскую одежду, а также иметь при себе деньги и ценные вещи.

Приметы разыскиваемых: