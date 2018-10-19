Происшествия 19.10.2018 11:25
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19.10.2018 11:25
Сотрудники УФСИН и полиции разыскивают двух осужденных, совершивших побег из-под надзора с участка колонии-поселения ИК-12 в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФСИН по региону, в настоящее время организован комплекс оперативно - разыскных мероприятий, направленный на задержание осужденных Яковлева и Шурупова, совершивших побег из-под надзора.
Осужденные характеризовались положительно, на профилактическом и медицинском учетах не состояли, в связи с чем в 2017 году по решению Волжского городского суда были переведены из колонии общего режима на облегченный режим содержания - участок колонии-поселения для дальнейшего отбытия наказания и были трудоустроены на выводном производственном участке.
В УФСИН по региону пояснили, что в соответствии со ст. 129 УИК РФ в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения. В часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения. С разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением. Осужденные колонии-поселения могут носить гражданскую одежду, а также иметь при себе деньги и ценные вещи.
Приметы разыскиваемых:
- Яковлев Сергей Юрьевич, 1990 г.р., осужден в 2016 г. Котельниковским районным судом по ст. 228 УК РФ к трем годам лишения свободы. Приметы: рост 170 см., худощавого телосложения, волос короткий светло-русый. Особые приметы: татуировки - на левом предплечье надпись на латыни, на левом запястье надпись "ВМФ", на левом плече – филин с надписью "БСН СФ";
- Шурупов Андрей Владимирович, 1985 г.р., осужден в 2016 г. Алексеевским районным судом по ст. 158 УК РФ к трем годам лишения свободы. Приметы: рост 168 см., среднего телосложения, волос короткий темный. Особые приметы: татуировки - на правом плече в виде кельтского узора, на левом плече ангел, на левой кисти надпись "За ПВ".
Всем, кому что-либо известно о нахождении разыскиваемых, просьба сообщить по телефонам: 02, дежурная часть Управления МВД России по г. Волжскому – (8443) 41-56-56, 34-24-52, 93-72-43; Дежурная часть ГУ МВД России по Волгоградской области - 30-43-45, дежурная часть УФСИН России по Волгоградской области - 40-18-53.
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