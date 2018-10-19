Испорченный отпуск: волгоградцы подозревают турфирму «Русские традиции» в обмане

Расследования 19.10.2018 13:11
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19.10.2018 13:11
Туристическая фирма «Русские традиции» приобретает в Волгограде дурную славу. Путевки десятков клиентов аннулировали, а деньги не вернули. Что делать и кто виноват, разбиралось информационное агентство «Высота 102».
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