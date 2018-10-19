



Декада комсомольской славы, посвященная 100-летию со дня образования ВЛКСМ, стартует сегодня в Красноармейском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Как рассказала председатель районной организации ветеранов Людмила Бережнова, череду праздничных мероприятий откроет Форум ветеранов комсомола и молодежных объединений «Мы патриоты своей страны», который пройдет в стенах МОУ «Гимназия № 2».

Ожидается, что в мероприятиях примут участие бывшие активисты комсомола, председатели районных ветеранских организаций Волгограда, лидеры молодежных объединений, волонтеры, руководители некоммерческих организаций, представители исполнительной и представительной власти. Планируется открытие выставок, презентация сборника воспоминаний ветеранов комсомола, вручение поздравительных открыток комсомольцам разных лет на улицах района, большой праздничный концерт. Завершит декаду Комсомольской славы в Красноармейском районе Волгограда открытие Аллеи Комсомола в сквере 70-летия Победы.

