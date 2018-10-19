Происшествия

В Волгограде из-за бесхозной коробки пассажиров автобуса попросили на выход

Происшествия 18.10.2018 17:56
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18.10.2018 17:56


Забывчивый горожанин сегодня устроил незабываемую поездку пассажирам автобуса №65 в Волгограде, сообщили ИА "Высота 102" очевидцы. Кондуктор заметила в салоне бесхозный предмет и, как положено бдительному сотруднику, сообщила об этом в соответствующие службы. Пассажиров из автобуса, который остановился на подъезде к Астраханскому мосту, высадили. Общественный транспорт оцепили и досмотрели. Ничего опасного внутри бесхозного предмета, а им оказалась коробка, проверяющие не обнаружили. 

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