Расследования

В Волгоградской области директор "дочки" Волжской ГЭС осужден за коммерческий подкуп

Расследования 18.10.2018 17:19
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18.10.2018 17:19


Директор Волжского филиала АО "Гидроремонт - ВКК" - дочернего предприятия Волжской ГЭС - осужден на 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, суд приговорил его и к штрафу в размере суммы коммерческого подкупа – 7 миллионов 650 тысяч рублей. Также ему запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти и местного самоуправления, в течение 3 лет. Осужденный взят под стражу в зале суда.
Следствием и судом установлено, что директор подрядной организации в октябре 2017 года потребовал от субподрядчика передать ему 7 миллионов 650 тысяч рублей для беспрепятственного исполнения условий договора по реконструкции гидротехнического сооружения, своевременный прием выполненных работ и их оплату.
В счет указанной суммы мужчина предложил переоформить на юридическое лицо, учредителем которого являлась его супруга, доли в иной коммерческой организации субподрядчика стоимостью 3 млн. 900 тыс.рублей. Опасаясь проблем с исполнением договора, субподрядчик оформил требуемое имущество на фирму жены заказчика. Оставшуюся сумму мужчина предложил передавать ему частями.
10 июля 2018 года подрядчик был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Противоправная деятельность виновного выявлена и пресечена сотрудниками УЭБиПК ГУМВД России по Волгоградской области. 
Расследование уголовного дела проводилось СО по г.Волжскому СУ СК России по Волгоградской области. 
Вину в инкриминируемом деянии мужчина в ходе судебного заседания полностью признал.
Фото: задержание директора Волжского филиала АО "Гидроремонт - ВКК" в 2017 г.

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