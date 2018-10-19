Выбрал услугу — подтверди личность: «Ростелеком» представил мобильное приложение для банков

Телеком 18.10.2018 17:40 Реклама
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18.10.2018 17:40
«Ростелеком» представил мобильное приложение для удаленной идентификации граждан — «Ключ Ростелеком». Через него пользователи будут подтверждать личность после выбора услуги в приложении банка. Первым сервис удаленной идентификации через мобильное приложение запустил Почта банк. Со временем к приложению подключатся остальные банки, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.
«Запуск мобильного приложения завершает создание базовой экосистемы доступа к цифровым услугам с использованием биометрии. «Ключ Ростелеком» позволяет перевести в «цифру» процесс взаимодействия между клиентом и банком без личного посещения отделения, без очередей. Кроме того, система делает доступными услуги для людей с ограниченными возможностями и граждан в отдаленных регионах», — говорит директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.
Как пояснили в пресс-службе, после выбора услуги на сайте или в приложении банка пользователь автоматически переходит в «Ключ Ростелеком», авторизуется через Госуслуги и подтверждает личность с помощью биометрии. Для этого нужно произнести на камеру несколько цифр. Система сравнит биометрические данные – лицо и голос – с созданным ранее цифровым образом. Если данные совпадут, приложение выдает сообщение об успешной идентификации.
В «Ключе Ростелеком» есть карта с отделениями банков, где можно сдать биометрию. Также в приложении подробно описано, как создать цифровой образ и пройти удаленную идентификацию.
В приложении реализован деморежим, там можно познакомиться с процессом биометрической идентификации, не открывая счет в банке. Воспользоваться деморежимом могут даже граждане, которые еще не создали свой цифровой образ.
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