В Волжском задержана серийная мошенница-курьер

Происшествия 18.10.2018 16:04
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18.10.2018 16:04
Сотрудники Управления МВД России по городу Волжскому задержали подозреваемую в мошенничестве, сообщает ИА "Высота 102". Ею оказалась 29-летняя безработная жительница Волжского. Женщина занималась сбором денег у обманутых волжан. По предварительным данным, подозреваемая получала указания от соучастника, который по телефону представлялся сотрудником правоохранительных органов и требовал деньги в качестве взятки.
Мошенницу удалось поймать после обращения пенсионерки из Волжского, у которой таким способом украли 50 тысяч рублей. Подозреваемая призналась, что догадывалась о том, что занималась преступной деятельностью, однако, по её словам, из-за тяжёлого материального положения была вынуждена обманывать людей. На данный момент полицейские рассматривают возможную причастность мошенницы к 21-му подобному эпизоду.
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