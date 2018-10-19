В Волжском задержана серийная мошенница-курьер





Сотрудники Управления МВД России по городу Волжскому задержали подозреваемую в мошенничестве, сообщает ИА "Высота 102". Ею оказалась 29-летняя безработная жительница Волжского. Женщина занималась сбором денег у обманутых волжан. По предварительным данным, подозреваемая получала указания от соучастника, который по телефону представлялся сотрудником правоохранительных органов и требовал деньги в качестве взятки.

Мошенницу удалось поймать после обращения пенсионерки из Волжского, у которой таким способом украли 50 тысяч рублей. Подозреваемая призналась, что догадывалась о том, что занималась преступной деятельностью, однако, по её словам, из-за тяжёлого материального положения была вынуждена обманывать людей. На данный момент полицейские рассматривают возможную причастность мошенницы к 21-му подобному эпизоду.



