Жителя Курской области надолго отправили в тюрьму за тайники-закладки в Волгограде

Расследования 18.10.2018 15:22
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18.10.2018 15:22
К 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен в Волгограде житель Курской области за попытку сбыта наркотиков. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 25-летний житель Железногорска Егорь Дедешко в апреле этого года осуществил закладку наркотиков в тайники на территории Советского, Центрального и Дзержинского районов Волгограда. Позднее его задержали в съемной квартире. В ходе обыска у него был изъято более 680 граммов приготовленных к сбыту сильнодействующих наркотических средств. Расследование уголовного дела осуществлялось СУ Управления МВД России по г. Волгограду.
Вину в содеянном Дедешко полностью признал.
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