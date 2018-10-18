Общество 18.10.2018 14:36
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18.10.2018 14:36
Трехдневный траур объявлен в Крыму по жертвам массового убийства в Керченском политехническом колледже. Как сообщает ИА "Высота 102", в знак солидарности с Керчью сегодня в Волгограде отменены все культурно-массовые мероприятия.
К подножию Мамаева кургана, где расположены стелы городов-героев, люди продолжают нести цветы. Возлагают их к стеле города-героя Керчь.
Напомним, днем 17 октября студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. По последним данным, погибли 21 человек, десятки пострадали. Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", в тот же день было переквалифицировано на статью "Убийство".
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