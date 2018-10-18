От писателя-деревенщика до нефтяного магната: высшие награды Волгоградской области нашли своих обладателей
Общество 18.10.2018 14:52
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18.10.2018 14:52
Сегодня Волгоградская облдума расширила список Почетных граждан региона сразу на три человека. Как сообщает ИА «Высота 102», высшей награды Волгоградской области удостоены писатель Борис Екимов, бывший сотрудник органов исполнительной власти, общественник Галина Хорошева и президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов.
Всего в регионе такое звание теперь имеют 32 человека. Этой награды удостаиваются люди, которые внесли значительный вклад в развитие области, способствовали росту ее авторитета в глазах российской и мировой общественности.
Прозаика Бориса Екимова называют проводником традиций Донского края. Всего им написано около 200 произведений. В 2008 году он получил премию Солженицына. Сам Александр Исаевич тепло отзывался о Екимове и отмечал его способность раздвигать границы представлений о современной сельской местности со всеми ее особенностями и сложностями.
Галина Хорошева долгие годы курировала в органах власти Волгоградской области блок молодежной политики. Сегодня возглавляет общественную организацию «Союз комсомольских поколений». Под началом Вагита Алекперова за последние пят лет в регионе открыто пять инвестплощадок. При поддержке компании «Лукойл», как отметили в областной думе, в Волгограде был построен музей «Россия – моя история».
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