Экология

Лебеди отдыхают на Волжской ГЭС по пути на зимовку

Экология 18.10.2018 13:55
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18.10.2018 13:55



Прекрасные лебеди облюбовали сегодня воды Волжской ГЭС для передышки по пути на зимовку. Как рассказали ИА «Высота 102» сотрудники предприятия, все птицы белые, а одна черная. «Зрелище завораживающее, настолько это красиво», - рассказали на Волжской ГЭС. 
Фото Волжская ГЭС 

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