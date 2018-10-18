



Волгоградская футбольная школа им. Леонида Слуцкого примет у себя команды из Шаталовского детского дома Смоленской области и Зубцовского детдома Тверской области. Такой подарок победителям чемпионата «Будущее зависит от тебя» 2017 года сделали компании «Филипс» и «МегаФон». В мае 2018-го именно они представляли Россию на Чемпионате мира по футболу среди детских домов.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, с 22 по 26 октября ребята совершат серию тренировок, программа которых включает отработку самых разных элементов футбольного мастерства. Тренеры оценят общий уровень команд и индивидуальные способности игроков, составят рекомендации по дальнейшей подготовке. В программе также товарищеская встреча с юниорами «Ротора».

Через полгода ребята снова приедут в Волгоград, чтобы познакомиться с Леонидом Слуцким лично. Они получат рекомендации для возможного продолжения карьеры в футбольных клубах России и к просмотру у футбольных агентов.

«Очень здорово, что среди всех футбольных школ организаторы соревнований выбрали именно нашу, — делится основатель школы Леонид Слуцкий. — Это взаимный интерес: я сам давно слежу за турниром «Будущее зависит от тебя» и вижу, как растет мастерство его участников. Буду только рад, если для талантливых ребят из детских домов футбол станет делом всей жизни. По крайней мере, мы с тренерами школы сделаем все возможное, чтобы поездки в Волгоград были для них максимально результативными и помогли одержать новые победы».





Чемпионат для ребят из детских домов и школ-интернатов России и других стран «МегаФон» организует с 2005 года. Дважды команды Волгоградской области доходили до финала в Сочи.

За 13 лет истории турнира в нем приняли участие более 5 000 команд детских домов и школ-интернатов из 140 городов России, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии, Латвии, Китая и Республики Беларусь. С 2005 года более 39 000 девчонок и мальчишек сражались за право стать победителем соревнований. Совместно с фондом «Измени одну жизнь» организаторами турнира создано более 2 100 видео-анкет об участниках турнира, 483 из них уже обрели новую семью.

«Участники чемпионата «Будущее зависит от тебя» играют самоотверженно и талантливо, мы хотим дать им возможность подняться на новую высоту. Подготовка у профессиональных тренеров, встречи с футбольными агентами при хороших показателях — это шанс, который просто нельзя упускать. Уверен, поклонники российского футбола еще не раз услышат имена этих ребят, когда они будут играть в профессиональных клубах», — говорит исполнительный директор компании «МегаФон» Геворк Вермишян.





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