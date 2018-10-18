Борьба с коррупцией

В Центре гигиены и эпидемиологии Волгоградской области наказали 33 сотрудника

Борьба с коррупцией 18.10.2018 11:49
1588 4
18.10.2018 11:49


По представлению Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры 33 сотрудника ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области" привлечены к дисциплинарной ответственности. Как сообщили ИА "Высота 102" в прокуратуре, нарушения в деятельности работников государственного учреждения были выявлены в ходе  проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что при проведении декларационной компании, в частности в справках о доходах, сотрудники центра неверно отразили площади недвижимого имущества, находящегося в собственности, допустили и другие нарушения.

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