В Центре гигиены и эпидемиологии Волгоградской области наказали 33 сотрудника

Борьба с коррупцией 18.10.2018 11:49
1588 4
18.10.2018 11:49
По представлению Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры 33 сотрудника ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области" привлечены к дисциплинарной ответственности. Как сообщили ИА "Высота 102" в прокуратуре, нарушения в деятельности работников государственного учреждения были выявлены в ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что при проведении декларационной компании, в частности в справках о доходах, сотрудники центра неверно отразили площади недвижимого имущества, находящегося в собственности, допустили и другие нарушения.
Реклама
Популярное по теме
18.10.2018 09:37
3914 12
18.10.2018 11:49
1589 4
В Волгоградской области теще чиновника пришлось покинуть «теплое местечко»18.10.2018 09:37
Борьба с коррупцией 18.10.2018 09:37
3914 12 Обсудить
В Волгоградской области работников аппарата мировых судей протестируют на знание антикоррупционных законов09.10.2018 16:56
Борьба с коррупцией 09.10.2018 16:56
8302 19 Обсудить
Волгоградским родителям пояснили, как распознать коррупционеров в детсаду или школе07.10.2018 10:20
Борьба с коррупцией 07.10.2018 10:20
8180 0 Обсудить
Жена осужденного за растрату депутата Волжской гордумы не пошла за мужем17.08.2018 14:34
Борьба с коррупцией 17.08.2018 14:34
48667 5 Обсудить
В Волгограде задержан сотрудник центра занятости при получении взятки за оформление досрочной пенсии (ВИДЕО)16.08.2018 14:50
Борьба с коррупцией 16.08.2018 14:50
11283 25 Обсудить
В Волгограде бывшего следователя будут судить за взятку в миллион рублей15.08.2018 15:35
Борьба с коррупцией 15.08.2018 15:35
7420 10 Обсудить
В Волгограде экс-полицейский идет под суд за торговлю водительскими правами13.08.2018 17:34
Борьба с коррупцией 13.08.2018 17:34
9753 9 Обсудить
В Волгоградской области почти 300 депутатов "забыли" о миллионах, земле и машинах13.08.2018 15:56
Борьба с коррупцией 13.08.2018 15:56
9962 17 Обсудить
В Волгограде две управляющие компании оштрафовали на миллион рублей за подкуп ревизора09.08.2018 13:11
Борьба с коррупцией 09.08.2018 13:11
9901 12 Обсудить
Ничего святого: В Волгоградской области экс-замначальника колонии судят за обман прихожан07.08.2018 16:25
Борьба с коррупцией 07.08.2018 16:25
6521 3 Обсудить
В Волгоградской области будут судить водителя за "подкуп" начальника райотдела ГИБДД07.08.2018 11:55
Борьба с коррупцией 07.08.2018 11:55
4169 7 Обсудить
В Волгограде осужденный за взятку профессор просит отменить приговор25.07.2018 15:04
Борьба с коррупцией 25.07.2018 15:04
23013 10 Обсудить
В Волгограде экс-инспектор ФСИН за взятки разрешал "гулять" домашним арестантам25.07.2018 13:14
Борьба с коррупцией 25.07.2018 13:14
4751 2 Обсудить
В Волгограде завершили расследование дела правозащитника о взятке в миллион рублей19.07.2018 14:42
Борьба с коррупцией 19.07.2018 14:42
11392 5 Обсудить
В Волгограде огласили приговор сыну экс-депутата облдумы Полицимако13.07.2018 14:43
Борьба с коррупцией 13.07.2018 14:43
30697 48 Обсудить
Реклама