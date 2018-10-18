В Волгограде судят организаторов подпольного казино

Расследования 18.10.2018 11:38
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18.10.2018 11:38
Организатор подпольных игровых клубов в Волгограде и три его сообщника предстали перед судом. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, все трое обвиняются незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования, совершенные группой лиц по предварительному сговору.
По данным следствия, в октябре прошлого года 27-летний местный житель решил организовать на территории Дзержинского района работу подпольного игрового клуба. Он арендовал частное домовладение, где и устроил подпольное казино. В нем работали администраторами две девушки, которые собирали выручку, вели документацию и отчитывались за деньги перед хозяином.
В конце февраля 2017 года незаконную игорную деятельность пресекли оперативные сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД.
В ходе расследования выяснилось, что у организатора ранее был еще один игровой клуб в центре города. Там функции администратора выполнял его приятель, который также привлечен к уголовной ответственности.
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