Расследования

В Волгограде судят организаторов подпольного казино

Расследования 18.10.2018 11:38
1023 5
18.10.2018 11:38


Организатор подпольных игровых клубов в Волгограде и три его сообщника предстали перед судом. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, все трое обвиняются незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования, совершенные группой лиц по предварительному сговору.
По данным следствия, в октябре прошлого года 27-летний местный житель решил организовать на территории Дзержинского района работу подпольного игрового клуба. Он арендовал частное домовладение, где и устроил подпольное казино. В нем работали администраторами две девушки, которые собирали выручку, вели документацию и отчитывались за деньги перед хозяином. 
В конце февраля 2017 года незаконную игорную деятельность пресекли оперативные сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД.   
В ходе расследования выяснилось, что у организатора ранее был еще один игровой клуб в центре города. Там функции администратора выполнял его приятель, который также привлечен к уголовной ответственности.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и изменил бренд

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Аренда или продажа коммерческих помещений. Тел.600-552
Популярное по теме
В Волгограде пострадавшие от мошенников-косметологов продолжают «платить по счетам»
29.09.2018 17:32
20961 0
Жителя Волжского, расстрелявшего человека за громкую музыку, взяли под стражу
02.10.2018 16:04
31060 16
Познакомились в соцсетях: стали известны подробности захвата заложников в Волгограде
24.09.2018 11:10
19160 5
Расследования
18.10.2018 15:22
Расследования 18.10.2018 15:22
399 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.10.2018 12:12
Расследования 18.10.2018 12:12
5172 20 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.10.2018 14:46
Расследования 17.10.2018 14:46
9468 15 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.10.2018 13:33
Расследования 17.10.2018 13:33
1620 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.10.2018 11:33
Расследования 17.10.2018 11:33
4633 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.10.2018 09:40
Расследования 17.10.2018 09:40
1684 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
16.10.2018 17:49
Расследования 16.10.2018 17:49
4459 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
16.10.2018 14:49
Расследования 16.10.2018 14:49
1776 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
16.10.2018 11:56
Расследования 16.10.2018 11:56
6449 10 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.10.2018 15:30
Расследования 15.10.2018 15:30
6054 10 Обсудить

0
Далее
Расследования
12.10.2018 12:06
Расследования 12.10.2018 12:06
3130 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
12.10.2018 10:54
Расследования 12.10.2018 10:54
6573 20 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.10.2018 17:40
Расследования 11.10.2018 17:40
3243 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.10.2018 16:24
Расследования 11.10.2018 16:24
9425 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.10.2018 09:45
Расследования 11.10.2018 09:45
3078 14 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:30
Председатель КСП Волгоградской области - о будущем госпредприятий «Заря» и «Волгофарм»Смотреть фотографии
16:04
В Волжском задержана серийная мошенница-курьерСмотреть фотографии
15:22
Жителя Курской области надолго отправили в тюрьму за тайники-закладки в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:52
От писателя-деревенщика до нефтяного магната: высшие награды Волгоградской области нашли своих обладателейСмотреть фотографии
14:36
Скорбим: в Волгограде в знак солидарности с Керчью отменены культурно-массовые мероприятияСмотреть фотографии
13:55
Лебеди отдыхают на Волжской ГЭС по пути на зимовкуСмотреть фотографии
12:41
«Будущее зависит от тебя»: победители турнира приедут на тренировку в ВолгоградСмотреть фотографии
12:12
Преступник задержан: в Волгоградской области раскрыли зверское убийство супруги фермера (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
11:49
В Центре гигиены и эпидемиологии Волгоградской области наказали 33 сотрудникаСмотреть фотографии
11:38
В Волгограде судят организаторов подпольного казиноСмотреть фотографии
11:22
Профицит бюджета как мечта: администрация Волгоградской области не теряет оптимизмаСмотреть фотографии
11:07
ГУПы «Волгофарм» и «Заря» в Волгоградской области предложили включить в программу приватизации Смотреть фотографии
11:06
Ни квадроцикла, ни денег: доверчивый волгоградец лишился 385 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:48
Губернатор заявил о небывалом росте доходов консолидированного бюджета Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:42
Население Волгоградской области уменьшилось на 3,5 тысячи человекСмотреть фотографии
09:59
Волгоградскую солнечную электростанцию посетили студенты и преподаватели одного из ведущих вузов РоссииСмотреть фотографии
09:37
В Волгоградской области теще чиновника пришлось покинуть «теплое местечко»Смотреть фотографии
09:15
В Волгоградской области три иномарки и МАЗ сгорели из-за неисправной проводкиСмотреть фотографии
09:03
Для аграриев проведут вебинар о новом препарате для защиты кукурузы от болезнейСмотреть фотографии
20:10
В Волгограде «KIA Sportage» сгорела на дороге в час пикСмотреть фотографииCмотреть видео
20:03
Московский генподрядчик волгоградского объекта ЧМ -2018 придержал федеральные деньги Cмотреть видео
19:56
Волгоградский губернатор возложил цветы к стеле города Керчь на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
17:58
Бюджетное послание услышат депутаты из уст губернатора Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:50
В Волгограде музей имени Машкова дарит билеты во французские замки ЛуарыСмотреть фотографии
16:36
«Квантовый скачок»: новые технологии «Ростелекома» обеспечат максимальный уровень защитыСмотреть фотографии
16:19
«Волгоград Арена» впервые принимает неспортивное мероприятиеСмотреть фотографии
15:31
Глава Волгограда назвал дату начала отопительного сезонаСмотреть фотографии
14:57
«Трупов полно»: в Керчи террористы взорвали колледжСмотреть фотографииCмотреть видео
14:46
Преступление не тяжкое: в дело молодогвардейца, погубившего семью в ДТП под Волгоградом, вкралась опечатка Смотреть фотографии
13:33
В Волгоградской области судят водителя самосвала за смерть подростка в ДТПСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 