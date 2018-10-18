Профицит бюджета как мечта: администрация Волгоградской области не теряет оптимизма

Экономика 18.10.2018 11:22
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18.10.2018 11:22
Проект бюджета Волгоградской области на будущий год сформирован с профицитом в 300 миллионов рублей. На плановый период 2020 и 2021 года профицит предлагается установить по 200 миллионов, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию, прозвучавшую сегодня на тематическом парламентском часе в облдуме.
Напомним, региональные бюджеты 2017 и 2018 года были бездефицитными. Профицитным бюджет формировался в 2016 году. Однако, как и предполагали многие эксперты, планы финансистов администрации Волгоградской области оказались чрезмерно оптимистичными. Так, уже в сентябре 2016 года областная дума заменила в бюджетном документе профицит, заложенный изначально в сумме 1,8 млрд рублей, на дефицит в размере 5,9 млрд рублей.
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