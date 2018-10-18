Экономика 18.10.2018 11:07
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18.10.2018 11:07
О целесообразности включения в программу приватизации ГУПов «Волгофарм» и «Заря» заявил сегодня на парламентском часе председатель комитета Волгоградской облдумы по бюджету и налогам Илья Кошкарев, сообщает корр. ИА «Высота 102».
«Мы не достигли эффективности в работе государственных предприятий. Таких как «Заря» и «Волгофарм», в которых происходит бесконечная смена директоров», - сказал депутат. «Не нужно создавать проблемы там, где их быть не должно изначально... поэтому было бы целесообразным включить в программу приватизации ГУПы «Заря» и «Волгофарм». Эффективный бизнес всегда найдет себе дорогу», - добавил Кошкарев. Депутат напомнил собравшимся на парламентском часе в облдуме, что нужно исполнять поручение президента о снижении доли государства в экономике.
Как сообщалось ранее, сегодня в парламентском часе принимает участие губернатор Андрей Бочаров.
Когда речь зашла о возможной приватизации «Зари» и «Волгофарма» с вопросом к главе региона обратился депутат областной думы Михаил Таранцов. Он напомнил, что в 2014 году, когда Андрей Бочаров стал исполняющим обязанности губернатора, он отменил приватизацию этих предприятий. Губернатор Волгоградской области ответил следующее: «Все решения, связанные с повышением эффективности структур с государственным и муниципальным участием будут проведены в целях повышения качества управления. Все поступающие предложения мы внимательно выслушиваем». О каких именно предложениях идет речь и от кого они поступают, Андрей Бочаров не уточнил.
Чуть более года назад депутаты Волгоградской областной думы приняли законопроект об акционировании трех ГУПов – «Волгофарм», «Заря» и «Волгоградвзрывпром». Одним из поводов для принятия этого решения стало изменение законодательства, регулирующего проведение закупок государственными предприятиями - в результате у ГУПов возникли сложности, связанные с проведением процедур закупки оборудования, товаров и услуг, что повлияло на их финансовое состояние и конкурентоспособность. Когда принималось решение об акционировании волгоградских ГУПов, губернатор Андрей Бочаров говорил,что изменение формы собственности необходимо для развития самих предприятий и заявлял, что в акционерных обществах будет сохранено 100-процентное государственное участие.
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