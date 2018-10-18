Происшествия 18.10.2018 11:06
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18.10.2018 11:06
Жертвой мошенников стал доверчивый 33-летний житель Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД России по г. Волгограду, мужчина нашел объявление о продаже квадроцикла, которое его заинтересовало. Он связался с продавцов, а затем, поверив в его порядочность, перевел за товар 385 тысяч рублей. Однако квадроцикла в назначенное время он не дождался, а телефон продавца уже не отвечал. Осознав, что его обманули, мужчина обратился в полицию.
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