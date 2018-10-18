Губернатор заявил о небывалом росте доходов консолидированного бюджета Волгоградской области









Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета региона за 9 месяцев текущего года почти вдвое выше плановых показателей. Об этом сегодня на парламентском часе в облдуме заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает корр. ИА «Высота 102».

Согласно прозвучавшей из уст главы региона информации, в плане показателей собственного бюджета области также можно похвастаться существенным приростом. Так, с января по сентябрь фактический прирост доходов равен 17-20%. При формировании казны 2018 года закладывался предполагаемый рост, но более скромный - 11-13%. Суммарно дополнительные доходы составили 11,4 млрд рублей. Это на 19,6% выше плановых показателей. В частности, рост налоговые и неналоговых доходов составил 8,6 млрд, безвозмездные поступления - 2,8 млрд. Это позволило увеличить расходную часть бюджета на 8,5 млрд или на 15,5%.

Андрей Бочаров с удовлетворением отметил, что удалось сделать финансовую систему региона предсказуемой и сформировать бюджетную подушку, позволяющую расширить меры господдержки граждан. Рост доходов, по словам губернатора, обеспечен, в том числе и за счет появления новых производств.



